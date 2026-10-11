Priznanje za Pajača: Nakon derbija sudit će Ligu prvaka

Neće samo Hajduk i Dinamo u europske obaveze nakon derbija na Poljudu. I sudac utakmice, Igor Pajač, kreće u svoju novu avanturu po Europi i to u Ligi prvaka. Pajač će zajedno sa ostatkom hrvatskih sudaca dijeliti pravdu na utakmici Lensa i Sportinga koja se igra u utorak u 18.45.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pajačevi pomoćnici uz aut linije bit će Ivan Mihalj i Bojan Zobenica, četvrti sudac bit će Dario Bel, a u VAR sobi će sve nadgledati Ivan Bebek. Hrvatskim sucima pridružit će se i jedan Poljak, Tomasz Kwiatkowski, koji će pomagati Bebeku u VAR-u.

Ovo će Pajaču biti druga utakmice Lige prvaka u karijeri. Sudio je dvoboj Athletic Bilbaa i Qarabaga prošle sezone, a Uefa mu je dodijelila novu utakmicu baš nakon derbija za koji je dobio pohvale.