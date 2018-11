Probaj me zaboraviti idući put! Brekalo igrao odlično u porazu

Bruno Labbadia sada se sigurno kaje što je u petak navečer Josipa Brekala ostavio na klupi do poluvremena. Odlučio je trener "vukova" iznenaditi Hannover pa je izabrao Mallija umjesto mladog hrvatskog reprezentativca.

Nije dobro završilo jer je Hannover pobijedio 2-1. Imali su domaći vodstvo od 31. minute kada je zabio Maina, a s rezultatskim zaostatkom i nimalo opasnom igrom svoje momčadi, Labbadia nije imao što čekati pa je na poluvremenu odmah poslao Josipa u igru.

Na kraju Brekalo nije zabio, ali je svakako bio jedan od najopasnijih igrača Wolfsburga u posljednjih 45 minuta igre. Nizao je odlične driblinge, ostavljao za sobom po nekoliko igrača, sjajno dodavao... Mogao je i do gola nekoliko puta, ali malo je zakazala preciznost.

Možda i najopasniji pokušaj je imao u 54. minuti, ali nije prošlo u mrežu. Zabljesnuo je na samom kraju, posljednjim minutama utakmice kada je zaprijetio još nekoliko puta. Ma, da je samo bilo bolje završnice, mogao se Josip upisati među strijelce.

Ukupno je imao pet pokušaja, dva su išla u okvir gola. Izborio je jedan slobodnjak, kreirao jednu priliku suigračima, a uspješnost dodavanja mu je bila na 88.9 posto.

Bilo je 45 minuta sinoć za njega premalo, onako odlično raspoložen mogao je više napraviti za Wolfsburg, samo da je dobio priliku u prvoj postavi. Bruni Labbadiji ovo bi mogla biti pouka...

And Josip #Brekalo is going to be a star. Excellent broadcast today from yourself and Mr Dundee! #H96WOB