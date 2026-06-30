Obavijesti

Sport

Komentari 32
Foto: Bruno Fantulin/Pixsell
KAOS NA POLJUDU PLUS+

Problem Garcia - Livaja zakuhao je čovjek kojeg odavno nema na Poljudu, a Bilić nije odlučan...

Piše Tomislav Gabelić,

Hajduk i dalje računa na Livaju, ali suživot se čini nemogućim. U blagajni nedostaje 15 mil. eura...

Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026/27., što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve
IZGRADIO OAZU MIRA

EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve

Livaja i supruga sagradili luksuznu vilu na Šolti, a trošak doseže blizu milijun eura. Na zemljištu i pomoćni objekt. Bit će susjedi s Rakitićem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026