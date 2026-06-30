KAOS NA POLJUDU PLUS+
Problem Garcia - Livaja zakuhao je čovjek kojeg odavno nema na Poljudu, a Bilić nije odlučan...
Hajduk i dalje računa na Livaju, ali suživot se čini nemogućim. U blagajni nedostaje 15 mil. eura...
Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026/27., što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.
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