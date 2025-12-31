Mbappe van terena! Ozlijedio koljeno i propušta ključne utakmice, uključujući Ligu prvaka protiv Monaca. Real Madrid u šoku, napadač briljirao s 29 golova u 24 utakmice
OZLJEDA ASA
Problem za Real! Mbappé ulazi u 2026. s ozljedom koljena
Napadač Real Madrida Kylian Mbappé (27) bit će izvan terena barem tri tjedna zbog ozljede lijevog koljena, objavio je španjolski klub. Mbappé je u srijedu bio na pregledu i magnetska rezonanca koljena pokazala je oštećenje lateralnog ligamenta.
Zbog toga će propustiti prvenstvene utakmice protiv Betisa i Levantea i polufinalni susret španjolskog Superkupa protiv Atletico Madrida. Također, neće biti na raspolaganju ni za utakmicu Lige prvaka protiv Monaca.
Mbappé je ove sezone u 24 utakmice postigao 29 golova, te je tome dodao pet asistencija.
