Problem za Real! Mbappé ulazi u 2026. s ozljedom koljena

Napadač Real Madrida Kylian Mbappé (27) bit će izvan terena barem tri tjedna zbog ozljede lijevog koljena, objavio je španjolski klub. Mbappé je u srijedu bio na pregledu i magnetska rezonanca koljena pokazala je oštećenje lateralnog ligamenta.

Zbog toga će propustiti prvenstvene utakmice protiv Betisa i Levantea i polufinalni susret španjolskog Superkupa protiv Atletico Madrida. Također, neće biti na raspolaganju ni za utakmicu Lige prvaka protiv Monaca.

Mbappé je ove sezone u 24 utakmice postigao 29 golova, te je tome dodao pet asistencija.