Problemi u raju? Enrique poslao osvajača Zlatne lopte na odmor

Trener europskog i francuskog prvaka PSG-a, Luis Enrique, donio je iznenađujuću i šokantnu odluku nakon što je njegova momčad upala u mini-krizu. Podsjetimo, Parižani su izgubili u francuskom Superkupu od Lensa, koji je slavio 1-0, a zatim su kiksali i remizirali u prvom kolu prvenstva protiv Rennesa (2-2).

Enrique je, naime, poslao aktualnog osvajača Zlatne lopte, Ousmanea Dembelea, na odmor "kako bi razbistrio glavu". Španjolski strateg bio je posebno frustriran Dembeleom, kojeg je izvadio na poluvremenu u utakmici s Rennesom. Enrique je od svog dolaska u Pariz pokazao da se ne boji povlačiti nepopularne poteze i nametati autoritet, a čini se da je ovo samo najnoviji primjer njegove beskompromisne filozofije.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Enrique je bio vrlo strog u izjavi nakon utakmice s Rennesom.

- Ako samo razmišljate o tome što ste osvojili, onda ništa nećete osvojiti! Najbitnije je da ovdje nitko nije zadovoljan s onime što smo postigli. Želim vidjeti glad i želju svakog dana, na svakom treningu i na svakoj utakmici. Želim svakog dana vidjeti da su moji igrači spremni. U protivnom, lako se opustiti. Uvijek moramo težiti pobjedama, a ako želite pobijeđivati u kontinuitetu, onda morate izaći iz vaše komfort zone.

Nedugo nakon toga, PSG je objavio da je Dembélé dobio nekoliko dana odmora zbog "upravljanja stresom" nakon napornog ljeta sa Svjetskim prvenstvom, no sada se čini da je i taj "odmor" bio dio šire slike i trenerovog načina rješavanja problema u svlačionici.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS