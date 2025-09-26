Obavijesti

VELIKI PEH

Problemi za Barcu uoči susreta s PSG-om, ozlijedio se važan igrač

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Lee Smith/REUTERS

Katalonski klub je objavio kako Raphinhe neće biti tri tjedna zbog ozljede tetive koljena, što znači da će propustiti veliki okršaj protiv PSG-a u Ligi prvaka. Dobra stvar je što bi se Barci trebao vratiti Yamal

Barcelona se našla u teškom razdoblju, a glavni razlog problema su brojne ozljede te se izvan stroja našao i vrlo važan klupski igrač, brazilski nogometaš Raphinha.

LaLiga - FC Barcelona v Valencia
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Ozljedu tetive koljena zadobio je Raphinha i klub je ovog petka službeno objavio da će izvan nogometa biti oko tri tjedna. To znači da će Raphinha propustiti vrlo važnu utakmicu koja slijedi u Ligi prvaka, domaći dvoboj protiv PSG-a 1. listopada.

Barcelona nakon šest ligaških utakmica ima pet pobjeda i jedan remi, odnosno, dva boda manje od vodećeg Reala, a ispred Barcelone u prvenstvu su domaći susreti protiv Real Sociedada 28. rujna i Girone 18. listopada, dok će gostovati kod Seville 5. listopada.

Osim Raphinhe ozlijedio se i vratar Joan Garcia. On će morati na operaciju nakon rupture meniskusa lijevog koljena i pauzirat će do šest tjedana. Od ranije je izvan stroja Gavi koji je operirao koljeno i čeka ga stanka od pola godine. Dobra je vijest vjerojatni povratak Lamine Yamala ovog vikenda, kao i Alejandra Baldea.

