Dinamo se opet blamira bez Brune Petkovića. Evo kada bi se trebao vratiti na travnjak...

Kada na travnjaku nema Brune Petkovića (30), nema ni Dinama, što je slikovito dokazala ova sezona. Alternative za njega nema, a njegov izostanak uveo je klub u rezultatski kaos koji traje već mjesecima.

Hrvatski nogometaš je u listopadu prošle godine ozlijedio aduktor. Umjesto da se oporavlja, Nenad Bjelica ga je nastavio koristiti, a to je bila kobna odluka. Ozljeda se pogoršala i proširila na pubičnu kost pa je izostao čak četiri mjeseca, od početka studenog, kada je igrao protiv Gorice, do početka ožujka, kada je ušao protiv Slaven Belupa.

Klub je u međuvremenu upao u veliku krizu zbog čega je zaostatak za Hajduk bio i minus osam. Nije se Petković do kraja zaliječio, stisnuo je zube i pokušao pomoći izvući momčad iz provalije. Ne znači on samo Dinamu kada je na terenu, već i njegova pojava motivira i inspirira ostale igrače da budu bolji. Plavi kao da su se stabilizirali u posljednje vrijeme, jedan od razloga je i dolazak Zvonimira Bobana na poziciju predsjednika uprave, no teški poraz od Gorice (1-0) u 31. kolu HNL-a opet je na vidjelo izvukao sve probleme.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Osijek u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Petković je u proljetnom dijelu sezone odigrao pet utakmica, posljednju protiv Osijeka prije desetak dana. Nije igrao protiv Šibenika zbog starih problema s pubičnom kosti, a protiv Gorice nije bio ni u sastavu. Nije bio dostupan zbog viroze, što je otkrio i sam trener Sandro Perković nakon utakmice. U hrvatskim medijima pojavila se informacija kako Bruno ima problema s aduktorom i kako vrlo vjerojatno neće igrati do kraja sezone, no doznali smo da to nije istina.

Naime, Petković je nekoliko dana bio pod virozom, zbog čega nije mogao igrati u Turopolju, ali već danas bi trebao trenirati s momčadi. Moguće je i da zaigra u nedjelju u derbiju protiv Rijeke. Kako god bilo, Perković će moći računati na njega do kraja sezone. Na toj utakmici, pak, vrlo vjerojatno neće biti Arijana Ademija koji se ozlijedio protiv Gorice i vrlo vjerojatno otpao do kraja sezone. Čeka se magnetska rezonanca i konačna dijagnoza.

Bez obzira na poraz od Gorice, 'modri' su i dalje živi u borbi za naslov prvaka. Hajduk i Rijeka su kiksali pa je zaostatak uoči pet kola ostao isti, minus četiri. Derbi protiv Rijeke bit će ključan, porazom će se oprostiti, pobjedom približiti snovima, a remijem šanse svesti na minimum.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Osijek u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Petković je na Maksimir stigao iz Bologne 2018. godine i vrlo brzo se dokazao kao jedan od najboljih igrača Dinama, a koliko momčad ovisi o njemu, pokazala je i prošla sezona u kojoj je odigrao maestralnu završnicu i klubu osigurao dvostruku krunu. U 274 utakmice zabio je 88 golova i asistirao 60 puta, osvojio šest naslova prvaka i dva Kupa. Prošlog kolovoza potpisao je ugovog do ljeta 2026. godine, no sljedeće sezone 'modri' bi mogli ostati bez njega.

Njegov menadžer Ivan Cvjetković najavio je tu mogućnost gostujući u Podcast Inkubatoru.

- Da, odlazak Brune Petkovića iz Dinama je realnost i plan, Bože zdravlja... Plan je da ide ovo ljeto. Već je tu sedam godina. Nadamo se da ide sa sedam titula - rekao je Cvjetković.