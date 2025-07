Problemi za Đokovića prije polufinala Wimbledona. Zbog ozljede nije došao na trening

Uoči polufinala Wimbledona., Novak Đoković izazvao je zabrinutost među navijačima. Naime tenisač nije došao na trening u terminu koji je imao rezerviran u All England Clubu, a na kraju je potpuno otkazao trening, izvijestio je srpski novinar Saša Ozmo za Sportklub, a prenijela Marca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:31 Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Ova informacija prilično je zabrinula navijače srpskog tenisača, budući da ga u petak očekuje polufinalni susret protiv Jannika Sinnera (meč je na rasporedu u drugom terminu, nakon meča Alcaraz - Fritz). Sve je uslijedilo nakon nezgode koju je Đoković doživio u posljednjem gemu meča protiv Flavija Cobollija.

- Sve se odvilo jako brzo… Poskliznuo sam se i odmah to osjetio, mišić me počeo boljeti u četvrtom setu, počeo se zatezati, a onda me loša sreća pogodila baš na meč-lopti. Ipak, uspio sam odigrati dva sljedeća poena, što je fantastično. Nije ovo prvi put da sam pao, ali ovo je prvi put ove godine, što je iznenađujuće jer sam igrač koji voli kliziti po travi. Popodne je zrak vlažniji, teren je sklizak, što povećava vjerojatnost da se nešto ovako dogodi. U sljedećih 24 do 48 sati vidjet ćemo koliko je ozbiljno i prema tome ćemo postupiti - rekao je Đoković.

Trenutno nema službenih informacija o Đokovićevom fizičkom stanju ni o tome hoće li zaigrati protiv Sinnera. S druge strane, Talijan je odradio trening i nastavio s nošenjem zaštite na desnom laktu. Srpski mediji ranije su pisali kako je Đoković imao problema i prije četvrtfinala. Na društvenim mrežama tada se pojavila fotografija na kojoj trenira sa steznikom na lijevom koljenu s kojim je imao problema tijekom prošle sezone.