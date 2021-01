Aktualni NFL prvaci Kansas City Chiefsi pobijedili su Cleveland Brownse na svom stadionu s 22-17 i treću godinu zaredom izborili mjesto u finalu AFC-a, dok su Tampa Bay Buccaneers slavili s 30-20 na gostovanju kod New Orleans Saintsa i izborili mjesto u utakmici za NFC naslov.

Chiefsi su pobjedu nad Brownsima skupo platili, jer su sredinom treće četvrtine ostali bez najskupljeg igrača lige, vođe napada Patricka Mahomesa, koji je morao napustiti igru zbog udarca u glavu i sumnje da je pretrpio potres mozga. Do tada je sakupio 255 jardi dodavanjem od kojih je jedno dovelo do polaganja, a i sam je donio šest poena svojoj momčadi prvim 'touchdownom' na utakmici.

Mahomesa je zamijenio Chad Henne i dobro obavio svoj zadatak, spriječivši povratak Brownsa u utakmicu, nakon što su gosti na poluvremenu zaostajali 19-3.

Chiefsi će u finalu AFC-a igrati protiv Buffalo Billsa, a taj je dvoboj na rasporedu za tjedan dana, u noći s nedjelje na ponedjeljak, s početkom u 0.40 sati po srednjoeuropskom vremenu. Bude li Kansas City morao igrati bez Mahomesa u tom dvoboju, Billsi će kao favoriti ući u dvoboj koji će pobjedniku donijeti plasman u Super Bowl.

Nadomak svom desetom nastupu u Super Bowlu, ali prvom u kojem ne bi predvodio napad New England Patriotsa, stigao je ponajbolji quarterback svih vremena 43-godišnji Tom Brady, koji je u pobjedi Tampa Bay Buccaneersa protiv New Orleansa 30-20 imao dva dodavanja za 'touchdown' i osvojenih 199 jardi, bez ijedne izgubljene lopte.

Njegov veliki suparnik na suprotnoj strani 42-godišnji Drew Brees u možda i posljednjoj utakmici u karijeri imao je jedno 'touchdown' dodavanje uz osvojena 134 jarda, ali su obrambeni igrači Bucsa presjekli tri njegova dodavanja.

Saintsi, koji su pobijedili Bucse u obje utakmice osnovnog dijela sezone, imali su vodstvo od 20-13 nakon pet minuta igre u trećoj četvrtini, ali su do kraja dvoboja ostali bez poena. Tom Brady je do kraja dvoboja doveo svoju momčad do jednog polaganja, do pozicije za pogodak iz polja te sam utrčao u 'end' zonu za posljednji 'touchdown' na utakmici 4:57 minuta prije kraja.

Buccaneersi će za NFC naslov i nastup u Super Bowlu igrati sljedeću nedjelju (21.05 sati), a gostovat će kod Green Bay Packersa na Lambeau Fieldu.