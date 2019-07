Problemi za United: Stoper se u kolicima vratio u Manchester

Eric Bailly (25) se taman ustalio u prvih 11 Manchester Uniteda i trebao biti rješenje za Solskjaerove probleme na kritičnoj stoperskoj poziciji, a onda mu se dogodio novi peh. Imao je problema s gležnejvima, koljenom, ramenom, a čini se da je opet riječ o koljenu.

United je pobijedio Tottenham u prijateljskoj utakmici 2-1, ali pobjedu je zasjenila ozljeda stopera iz Obale Bjelokosti. On je tužnim pogledom na nosilima napustio travnjak te je i sam bio svjestan da ga čeka dugačka pauza.

Crveni vragovi su se vratili u Englesku nakon priprema u Aziji, a Bailly od bolova nije mogao ni hodati nego je stigao na aerodrom u kolicima. Još nije poznato kolika je težina ozljede i koliko mu pauze predstoji, ali po viđenome ne izgleda baš dobro. Stoper je na nozi imao šiljke koji su mu pridržavali koljeno.

Foto: Eamon and James Clarke/Press Association/PIXSELL

Transfer Harryja Maguirea tako je bliži nego ikada, no Leicester se cjenka i ne žele pustiti svog igrača za manje od 80 milijuna eura. United uporno odbija toliko isplatit, ali drugog izbora baš i nemaju, a i morat će malo požuriti jer prijelazni rok traje do 8. kolovoza. Ole Gunnar Solskjaer trenutačno na rapsolaganju ima pet stoper, a to su Jones, Smalling, Lindelof, Rojo i Tuanzebe.

Bailly je na Old Trafford stigao 2016. godine iz Villarreala za 38 milijuna eura i to kao izričita želja tadašnjeg trenera Josea Mourinha. No učestale ozljede nisu mu dopustile da uspostavi kontinuitet utakmica i da se nametne kao prvi stoper momčad, već je većinu vremena provodio po bolnicama i terapijama. Čini se da je i ovaj put dugačka pauza pred njim...