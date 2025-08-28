Problemi za 'vatrene': Bez Gvardiola protiv Farskih otoka i Crne Gore u kvalifikacijama!

Joško Gvardiol (23) otpao je za rujanski ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Već se dugo nagađalo o tome da neće nastupiti, a vijest su prenijele Sportske novosti.

Izbornik Zlatko Dalić promptno je reagirao i aktivirao pretpoziv Borni Sosi, koji je tako postao jedini lijevi bek u momčadi. Od ovog je ljeta igrač Crystal Palacea, a još čeka na debi u Premier ligi (igrao je u Konferencijskoj ligi).

Gvardiola muče problemi s koljenom i još nije odigrao nijednu utakmicu u ovoj sezoni. Hrvatska 5. rujna gostuje kod Farskih Otoka, a tri dana kasnije dočekuje Crnu Goru na Maksimiru.