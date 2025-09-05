Obavijesti

DALIĆ MORAO ROTIRATI

Problemi za 'vatrene' tik uoči utakmice: Lovro Majer otpao zbog zdravstvenih poteškoća

Zagrijavanje nogometaša Gibraltara i Hrvatske uoči utakmice kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Lovro Majer otpao zbog zdravstvenih problema, Baturina uskočio u sastav Hrvatske! Modrić i Perišić odmaraju na klupi, a Toni Fruk debitira protiv Farskih Otoka

Lovro Majer trebao je startati za Hrvatsku na gostovanju kod Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Zlatko Dalić zamišljao ga je na desnom krilu jedanaestorice "vatrenih", ali je veznjak Wolfsburga imao probleme.

Tako je 40-ak minuta prije početka utakmice HNS na društvenim mrežama izvijestio kako je Majer imao zdravstvenih problema i kako će zbog njega startati Martin Baturina.

Na klupi su, zanimljivo, dvojica senatora Luka Modrić i Ivan Perišić, koje izbornik očito želi poštedjeti prevelike minutaže prije utakmice protiv Crne Gore u ponedjeljak na Maksimiru, a debitira Toni Fruk.

Postava Hrvatske: Livaković - Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa - Pašalić, Petar Sučić - Baturina - Kramarić, Budimir, Fruk

