ADRIANO PRED VRATIMA

Procurila Dinamova ponuda za Jagušića. Plaćao bi u ratama, ali jedan detalj veliki mu je adut

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dinamo želi vratiti talentiranog Jagušića za tri milijuna eura! Nakon odlazaka ključnih igrača, hitno traže pojačanje. Hoće li Belupo prihvatiti ponudu?

Dinamo u završnici zimskog prijelaznog roka želi dovesti Adriana Jagušića (20), svoga bivšeg igrača koji je još ljetos odbio dolazak u Maksimir jer je znao da će teško dobiti priliku zbog žestoke konkurencije i neće biti u prvom planu, ali "modri" su sad opet ozbiljno zagrizli nakon odlazaka trojice veznjaka, Dejana Ljubičića, Gonzala Villara i Roberta Mudražije. Vremena imaju do 17. veljače, kad se zatvara zimski prijelazni rok u HNL-u.

Mario Kovačević veliki je zagovornik Jagušićeva dolaska, vodio ga je u Slaven Belupu, gdje je drugu sezonu u nizu jedan od najboljih igrača lige. Ove sezone ima sedam golova i šest asistencija u 20 utakmica, bio je na pretpozivu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića u prošloj akciji i mogao bi biti u avionu za Svjetsko prvenstvo u Americi.

Dinamo za Jagušića planira ponuditi tri milijuna eura, a Belupu bi trebalo pripasti i 30 posto od budućeg transfera, što je informacija koja je zaintrigirala Koprivničane jer im takve uvjete nisu nudili drugi zainteresirani poput Werdera, Brage i Panathinaikosa. Zagrepčani bi tri milijuna eura odštete platili u ratama, pišu Sportske novosti. No službena ponuda za igrača još nije stigla, doznaju 24sata.

Ako se Jagušić iz Maksimira probije do neke od jačih europskih liga, u Slavenovu blagajnu moglo bi se sliti još podosta milijuna. Ljetos je Dinamo za njega nudio dva milijuna, sad mora ipak kudikamo više odriješiti kesu, a igrač može birati. Ranije je rekao kako do kraja sezone sigurno ostaje u Belupu, ali na zov bivšeg kluba i šefa ipak će teško ostati imun.

OSTALO

