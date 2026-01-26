Hrvatski nogometaš Leon Jakirović potpisao za Inter! U društvu obitelji i predsjednika Marotte, Leon će se prvo kaliti u trećoj ligi. Hoće li uspjeti probiti se do prve momčadi
Procurila prva fotka Jakirovića kao novog nogometaša Intera
Mladi hrvatski nogometaš Leon Jakirović (18) novi je član talijanskog velikana Intera. Nakon Dinamove potvrde transfera, talijanski insajder Lorenzo Lepore objavio je fotografiju izravno s potpisivanja ugovora u Milanu.
Na fotografiji objavljenoj iz sjedišta kluba u Milanu vidi se mladi Leon Jakirović kako potpisuje ugovor u društvu oca Sergeja, trenera Hulla, i majke Marine. U njegovom društvu nalazi se nitko drugi do predsjednik Intera, Giuseppe Marotta, čija prisutnost potvrđuje važnost ovog transfera za talijanski klub. Uz mladog nogometaša su i njegovi agenti iz agencije Arena Sport, Ivica Džidić i Tomislav Živko.
Mladi igrač prvo će se kaliti u razvojnoj momčadi u trećoj ligi, što je uobičajen put za talente koji dolaze u tako velike klubove, prije nego što dobije priliku u prvoj ekipi. No isto tako i poziva na oprez s obzirom na silan broj hrvatskih nogometaša koji su prije (prave) minutaže u seniorskom nogometu otišli u inozemstvo i nisu se probili do prve momčadi.
Dinamo će na ime transfera zaraditi dva i pol milijuna eura odštete uz mogućih dva milijuna eura bonusa te 15 posto od buduće prodaje.
