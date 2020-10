Procurila snimka - i pomoćnik i VAR urlali: 'Nije penal za Real!'

Smišljeno ili ne, s lošom namjerom ili ne, ali sudac Munuera u El Clasicu na Nou Campu išao je na štetu Barcelone. I asistent i kolega iz VAR sobe rekli su mu jedno, a on na kraju odlučio upravo suprotno sugestijama

<p>Cijela Europa <strong>Barcelonu </strong>zove 'Uefalona'. I nije to bez vraga, nije samo gubitnički gnjev onih koji su u Europi gubili od Katalonaca, znala je Blaugrana imati žestoke sudačke pogurance.</p><p>Ali, realno, i u španjolskim i svjetskim nogometnim okvirima najveći i najčešće najpovlašteniji klub je Real Madrid. Po broju naslova, posebno europskih, Realu nitko nije ni blizu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poprište zadnjeg El Clasica</strong></p><p>Efekti te 'gravitacije' koju oko sebe stvara jedan tako grandiozan klub jako su se dobro vidjeli (i čuli) prošlog vikenda na El Clasicu. Real je na Nou Campu pobijedio 3-1, treći gol svjetski je zavukao svjetski igrač <strong>Luka Modrić</strong>, ali najkolosalniju utakmicu klupskog nogometa zapravo je presudio penal u 63. minuti koji je kod 1-1 isprovocirao pa onda i realizirao <strong>Sergio Ramos</strong>.</p><p>A Ramosu je asistent za taj gol bio - sudac <strong>Juan Martinez Munuera</strong>.</p><p>Procurile su, naime, snimke (audio zapisi) komunikacije između VAR sobe i glavnog suca te Munuere s pomoćnikom i... Svi su mu govorili kako - nije bio penal.</p><p>- Nema elemenata za najstrožu kaznu. Realov igrač je počeo s povlačenjem - sugerirano je sucu koji je svejedno otišao pogledati snimku.</p><p>Dok je išao prema ekranu pomoćnik mu viče 'Ramos je prvi povukao Lengleta za dres'! Munuera odgleda snimku, vraća se na travnjak, pomoćnim mu opet urlao 'To je bio Ramosov faul. Ramosov faul'!</p><p>I na kraju Munuera... Dosudi penal za Real. Ključni, presudni penal. Zamislite da se to dogodilo kod nas? Na primjer na derbiju Dinamo-Hajduk. Suci bi morali u egzil. </p>