Procurile informacije: Kako su Realove zvijezde 'bušile' Alonsa

Kad je Real Madrid objavio da Xabi Alonso više nije trener, službena formulacija o "sporazumnom raskidu" bila je samo protokol. Priča koja je počela kao romantični povratak klupske legende, svježeg pobjednika Bundeslige s Bayer Leverkusenom, završila je nakon samo sedam mjeseci. Projekt se urušio ne zbog jednog poraza, već zbog tinjajućeg nezadovoljstva u svlačionici, gdje su neke od najvećih zvijezda jedva dočekale vidjeti mu leđa.

Era koja je trebala donijeti taktičku evoluciju i moderni presing pretvorila se u eru narušenih odnosa i izgubljenog autoriteta. Za trojicu igrača koji su do njegova dolaska bili nositelji Ancelottijeva Reala, Alonsov mandat bio je korak unatrag.

Pokretanje videa... 01:13 Modrić se emotivnom objavom oprostio od 'kraljevskog kluba': Real će zauvijek biti moj dom... | Video: 24sata Video

Sudar s Viníciusom kao početak kraja

Prvi i najjasniji znak da Alonso gubi kontrolu nad svlačionicom dogodio se još u listopadu, tijekom pobjede u El Clásicu. Kada je odlučio zamijeniti Viníciusa Júniora, Brazilac je bijesno reagirao i bez pozdrava odjurio s terena. Iako je Madrid pobijedio, slika igrača koji javno iskazuje nepoštovanje prema treneru obišla je svijet.

Uprava kluba, na čelu s Florentinom Pérezom, nije stala iza trenera. Vinícius je najvrjedniji klupski eksponat i nikakav javni sukob s njim nije bio prihvatljiv. Incident su pokušali zataškati, ali je šteta počinjena. Alonso je shvatio da njegov autoritet ima granice, a te granice određuju najveće zvijezde. Kako je izvijestio The Athletic, taj trenutak je bio ključan i trener je osjećao da ga potkopavaju u vodstvu kluba.

Valverde i Bellingham, žrtve sustava

Federico Valverde i Jude Bellingham bili su ključni kotačići u stroju Carla Ancelottija. Urugvajac je energijom i polivalentnošću donosio ravnotežu, dok je Englez u prvoj sezoni bio golgeterska senzacija. Pod Alonsom, obojica su izgubila dio sjaja.

Valverde je postao žrtva vlastite svestranosti. Alonso ga je često koristio na poziciji desnog beka kako bi ispunio taktičke zamisli, što je izazvalo frustraciju kod igrača koji se najbolje osjeća u srcu veznog reda. S druge strane, Bellinghamova uloga se promijenila. Više nije bio centralna figura s potpunom slobodom u napadu, a njegova forma i utjecaj na igru osjetno su pali. Englez, koji je bio neprikosnoveni lider, odjednom se našao u sustavu koji nije maksimizirao njegove kvalitete.

Foto: Juan Barbosa

Svlačionica koja nije vjerovala treneru

Problem nije bio samo u trojici spomenutih igrača. Cijela svlačionica, naviknuta na Ancelottijev mirniji pristup, teško se prilagođavala Alonsovim zahtjevima. Incident nakon poraza u finalu Superkupa od Barcelone, kad je Kylian Mbappé odbio trenerov prijedlog da naprave špalir za pobjednike, bio je konačna potvrda da je Alonso izgubio svlačionicu. U ključnom trenutku, glas najveće zvijezde bio je jači od glasa trenera. Bivši igrač Reala Guti sažeo je situaciju za DAZN.

​- Kad svlačionica nije zadovoljna trenerom, to se vidi na treninzima i na utakmicama. Vjerujem da je to bio okidač za Xabijev odlazak.

Na kraju, Xabi Alonso nije pao zbog rezultata, koji nisu bili katastrofalni. Pao je jer nije uspio uvjeriti zvijezde da slijede njegovu viziju. Njegov nasljednik, Álvaro Arbeloa, dolazi s reputacijom trenera čvrste ruke, ali i dubokim razumijevanjem "DNK" Real Madrida. Za igrače koji su odahnuli nakon Alonsova odlaska, sada više nema alibija. Pritisak je isključivo na njima.