Procurile nove poruke: Klub je Sali ponudio organizirati let...

Od nestanka aviona i smrti Emiliana Sale je prošlo više od mjesec dana, a i dalje nisu u potpunosti jasne okolnosti koje su dovele do tragedije.

Sada su se pojavile nove poruke iz kojih se vidi da je velški klub ponudio argentinskom igraču let iz Pariza do Cardiffa, ali se on zahvalio jer je već imao dogovoren prijevoz preko agenta Willija McKaya.

Poruke su se pojavile nakon što je McKay u izjavama koje je dao BBC-u u četvrtak navečer optužio Cardiff da je ostavio igrača samoga da se snalazi, pa je morao uskočiti on.

- Bio je napušten u hotelu, ostavili su ga da si sam organizira prijevoz. Nitko u Cardiffu nije poduzimao ništa oko toga. Sramotno ponašanje. Kupili su igrača od 17 milijuna eura i onda ga ostavili u hotelu da si sam pronađe let. Cardiff se ponio iznimno loše. Sramotan je način na koji su se do sada ponašali - rekao je nogometni menadžer koji je unajmio privatni avion Piper PA-46 Malibu.

Međutim, poruke koje je objavio francuski Ouest-France jasno pokazuju da je Cardiff Emilianu Sali ponudio komercijalni let, baš kao što je klub i tvrdio od samoga početka. Sala se dogovarao detalje s tim menadžerom Cardiffa, čovjekom koji u momčadi brine o svemu što je potrebno igračima, a jedna od njegovih zadaća je i organiziranje prijevoza.

WhatsApp poruke:

TIM MENADŽER CARDIFFA: [podignuti palac]

EMILIANO SALA: Hvala vam puno

TM: Nema na čemu, prijatelju

Španjolski pišem bolje nego što ga govorim

ES: Ha ha ide vam dobro

TM: Moja djevojka priča španjolski. Ona je profesorica

[podijeljeni podaci o komercijalnom letu]

TM: Možda je ovo opcija. Cardiff-Paris.

Ali je rano.

ES: Prijatelju.

Sve je u redu.

Imam let sutra za Nantes i vraćam se u ponedjeljak navečer u Cardiff.

Willie McKay me zvao.

TM: Ok prijatelju. Jeste li dogovorili cijenu?

ES: Da, se je u redu. Pričat ćemo sutra prije nego što odem u Nantes.

TM: Može.

U koliko sati letiš?

Privatni avion kojim je Emiliano Sala putovao iz Nantesa u Cardiff srušio se u Engleski kanal 21. siječnja. U olupini aviona uočeno je tijelo 4. veljače, nekoliko dana kasnije potvrđeno je da je riječ o nogometašu koji je sahranjen u rodnoj Argentini sredinom veljače. Tijelo pilota Davida Ibbotsona još uvijek nije pronađeno.