Sala pokopan, a njegov rođak tvrdi: Ubili su našeg Emiliana!

U nedjelju je održan posljednji ispraćaj argentinskog napadača Emiliana Sale koji je tragično poginuo u padu zrakoplova iznad Engleskog kanala 21.1., nakon što se iz Nantesa vraćao u Cardiff za koji je potpisao nekoliko dana ranije.

Hugely emotional scenes in Progreso as Emiliano Sala’s coffin carried to waiting hearse for journey to Santa Fe for cremation ceremony. pic.twitter.com/obbo0N0Sig