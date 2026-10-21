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PROCURILI DETALJI UGOVORA Niko Kovač postao najplaćeniji hrvatski trener, prestigao Dalića

Piše Josip Tolić, Ivan Tomašković,
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PROCURILI DETALJI UGOVORA Niko Kovač postao najplaćeniji hrvatski trener, prestigao Dalića
Foto: REUTERS, BILD
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Kovač u Dortmundu ruši sve rekorde: 6 milijuna eura godišnje i otpremnina od 15 milijuna ako mu kojim slučajem ubrzo daju otkaz

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Niko Kovač (55) i ove sezone radi sjajne stvari s Borussijom Dortmund, za nagradu je prije nekoliko dana potpisao novi ugovor do 2029. Bild je objavio detalje iz kojih je jasno kako je bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije postao i najplaćeniji hrvatski nogometni trener u povijesti.

Dakle, Kovač će po sezoni zaraditi oko šest milijuna eura, što je 500.000 više nego što ima Zlatko Dalić (59) kao izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ako uspije nakon 15 godina donijeti naslov prvaka na Westfalen, dobit će još 1,2 milijuna eura premije, a isti bonus mu spremaju postane li europski prvak. Za osvajanje kupa honorirat će ga s 500.000 eura.

Koliko u Dortmundu vjeruju u Kovača možda najbolje pokazuju detalji o prijevremenom raskidu ugovora. Hrvatu bi, naime, pripalo 50 posto preostalih plaća do lipnja 2029. pa bi, primjerice, dobije li otkaz krajem ove godine, u džep samo od otpremnine spremio 15 milijuna eura. I odmah bi mogao preuzeti drugi klub koji Nijemcima ne bi morao platiti nikakvu odštetu.

Kovač je u Borussiju stigao početkom veljače, a prema prvotnom ugovoru imao je godišnju plaću od četiri milijuna eura bruto. Toliko sad u Athletic Bilbau zarađuje bivši trener Dortmunda, hrvatski stručnjak Edin Terzić (43).

DFL Supercup - Final - Borussia Dortmund v Bayern Munich
Foto: TERESA KROEGER

Ivan Jurić (51) kao trener novoga talijanskog prvoligaša Monze zarađuje 3,7 milijuna eura i na sedmom je mjestu u Serie A po plaćama, kao i trener Bologne Domenico Tedesco. Ako ste se pitali gdje je tu izbornik "vatrenih" Slaven Bilić (58): ni blizu najplaćenijim Hrvatima. HNS mu daje tek milijun eura neto, što dijeli sa stožerom, dok je Dalić prema posljednjem ugovoru sam dobivao oko 2,16 milijuna eura.

Igor Tudor (48) je u kratkoj epizodi na klupi Tottenhama imao ugovor od oko 1,8 milijuna eura godišnje, bitno manje nego u Juventusu (3,5 milijuna bez bonusa). Nenad Bjelica (55) u Dinamu je bio na plaći od oko 1,2 milijuna eura godišnje, a nije poznato koliko će mu sjedati kao novom treneru Samsunspora.

Dvojac na vrhu HNL-a nije ni blizu ovom društvu. Hajdukov trener Gonzalo Garcia (43) je uvjerljivo najplaćeniji s godišnjom plaćom od 480.000 eura, dok Mario Kovačević (51) u Dinamu zarađuje "samo" 300.000 godišnje. Toliko je dobivao i Matjaž Kek (65) kao izbornik slovenske reprezentacije, dok njegova primanja u Rijeci zasad nisu poznata.

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