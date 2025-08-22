Procurili detalji velikog posla: Ivan Rakitić u ključnoj ulozi pri dovođenju igrača Valencije!

Talijanski insajder Matteo Moretto objavio je na X-u da Hajduk dovodi Huga Guillamóna i Edgara Gonzáleza iz Valencije, odnosno Almerije. Pomalo je iznenađujuće stigla ta vijest, s obzirom na to da se radi o (pogotovo Guillamón) poznatim igračima iz La Lige, ali sada su procurili i detalji cijelog posla.

Naime, Ivan Rakitić trebao bi biti ključan čovjek u dolasku Huga Guillamóna na Poljud, a Valencija će njegovim odlaskom uštedjeti 500 do 600.000 eura. Velikan španjolskog nogometa i 25-godišnji nogometaš raskinut će ugovor, objavio je Hector Gomez na X-u.

Radi se o igraču koji je u Valenciji čitavu karijeru, a za klub je odigrao 146 utakmica. Triput je nastupio i za španjolsku reprezentaciju, a iako mu je prirodna pozicija ona u srcu sredine igrališta, često je znao igrati i stopera.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR

U jednom trenutku vrijedio je 25 milijuna eura po Transfermarktu, a prošao je i sve omladinske kategorije španjolske reprezentacije.