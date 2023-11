Procurili novi detalji Alvesove predatorske noći: 'Tjerao me da govorim da sam njegova ku*va'

Dani Alves (40) u zatvoru je od siječnja ove godine te zasad, na njegovu žalost, nema naznaka da bi mogao uskoro izaći na slobodu. U međuvremenu mu je Leo Messi preoteo titulu najtrofejnijeg nogometaša svih vremena, no Alves svakako ima puno većih briga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... dani alves | Video: Reuters/ANDREW TIMMS/XPOSUREPHOTOS.COM

Brazilski nogometaš, podsjetimo, optužen je za silovanje u noćnom klubu u Barceloni u noći na 31. prosinac prošle godine, a u javnost su se ponovno krenuli širiti gnjusni detalji spomenutog incidenta.

- On je bio iza mene, a rođakinja ispred. Sjećam se da potom odmaknuo i gestikulirao da dođem k njemu. Do zadnjeg trena sam mislila da ću popričati s njim i vidjeti što želi. Ništa drugo. Otišla sam razgovarati s njim, a nisam tada znala kamo on ide - kazala je žrtva u iskazu 20-ak dana nakon spomenutog incidenta, prenosi Marca.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, Reuters, 24sata

- Sjećam se da sam otišla k njemu, ali nisam znala niti mogla zamisliti kamo me vidi. Kad smo došli tamo, otvorio je vrata i vidjela sam samo mali umivaonik i mislim da sam se u tom trenutku šokirala.

Alves je navodno u tim trenucima postao sve uporniji i, unatoč tome što je ona inzistirala da ode, Alves ju je u tome spriječio.

- Podigao mi je haljinu i natjerao da sjednem na njega. Sjećam se da sam mu rekla da ne mogu to učiniti, a onda mi je on počeo govoriti puno stvari. Inzistirao je da mu govorim da sam njegova ku*va i od tog trenutka nadalje sam se opirala.

Foto: RODOLFO BUHRER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mlada djevojka ozlijedila je koljeno tijekom borbe s Alvesom koji ju je tjerao na oralni seks. Kada je odbila, Brazilac je postao sve agresivniji.

- Čitavo sam se vrijeme pokušavala udaljiti od njega, sve dok me nije primio za vrat i počeo šamarati.