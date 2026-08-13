Obavijesti

Sport

Komentari 0
DANAS TREĆELIGAŠ

Prodaje se kultni engleski klub koji je prije 10 godina napravio senzaciju i osvojio Premijer ligu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prodaje se kultni engleski klub koji je prije 10 godina napravio senzaciju i osvojio Premijer ligu
Foto: Nick Potts
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U prodajnom paketu se, uz muški pogon, nalazi i ženski nogometni klub, ali i stadion King Power

Admiral

Senzacionalni nogometni prvak Engleske iz 2016. godine, a danas trećeligaš Leicester City, ide na prodaju, a njegovi vlasnici iz tvrtke King Power nadaju se da će konačna cijena biti veća od 200 milijuna funti (234 milijuna eura), izvijestio je u četvrtak BBC. 

Klub je osnovan 1884., u Premier ligu se po prvi put plasirao 2014., a samo dvije godine poslije je senzacionalno osvojio naslov prvaka.

Vichai Srivaddhanaprabha, osnivač tajlandske turističke maloprodajne grupe King Power, kupio je 2010. klub od Milana Mandarića, nakon što je ta tvrtka postala glavni sponzor Leicester Cityja. No, samo dvije godine nakon osvajanja Premier lige Srivaddhanaprabha je poginuo u padu helikoptera u blizini klupskog stadiona.

Leicester je od tada osvojio FA kup 2021., ali je onda započeo rezultatski pad. Klub je u posljednje dvije sezone došao od Premier lige do trećeg kvalitativnog razreda engleskog klupskog nogometa (League One), a pojavili su se i financijski te upravljački problemi. Prošle sezone je Leicester Cityju oduzeto šest bodova zbog kršenja pravila Engleske nogometne lige (EFL) o potrošnji, tzv. financijskog "fair-playa".

Leicester: Leicester City paradom kroz grad proslavio naslov prvaka Premierlige
Foto: Nick Potts

U prodajnom paketu se, uz muški pogon, nalazi i ženski nogometni klub, stadion King Power kapaciteta od 32.000 sjedećih mjesta, trening-centar Seagrave koji je otvoren 2020. te belgijski sestrinski klub OH Leuven.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
MANDŽIN LUKSUZ Zavirite u vilu na Braču: Jedno noćenje stoji skoro kao prosječna HR plaća!
POGLEDAJTE GALERIJU

MANDŽIN LUKSUZ Zavirite u vilu na Braču: Jedno noćenje stoji skoro kao prosječna HR plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026