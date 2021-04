Uoči Europskog prvenstva u judu koje se održava u Lisabonu od 16. do 18. travnja, hrvatska judašica Karla Prodan jučer navečer saznala je da je pozitivna na korona virus da bi se na kraju ispostavilo suprotno.

- Noć prije odlaska na EP u Portugal, saznala sam da sam pozitivna na Covid-19 iako sam odmah znala da to nije točno jer nemam nikakve simptome i osjećam se odlično. Već sam preboljela koronu u 12. mjesecu. U utorak sam se testirala i bila sam negativna, a jučer poslijepodne su mi javili da sam pozitivna. Danas sam se testirala i naravno da sam negativna. Ne mogu opisati kako se osjećam. Tuga, razočaranje i suze, ali sve se događa s razlogom. Pokušat ću ovo zaboraviti i fokusirati se na sljedeće natjecanje koje dolazi - rekla je razočarana Karla.

Prodan je trebala braniti europsku broncu osvojenu na Europskom seniorskom prvenstvu u Pragu 2020. godine.

Bilo je to rutinsko testiranje prije odlaska na natjecanje, ali Karla je ispala lažno pozitivna zbog čega se pridružila i ostalim natjecateljima koji propuštaju EP.

Tri dana uoči prvenstva otpala je i Barbara Matić koja ove godine zbog korone neće imati priliku boriti se za europsku medalju.

- Žao mi je, ali što je tu je. Osjećala sam se odlično, pokazale su to i medalje na World Touru. Sad mi je glavno što brže se oporaviti i nastaviti pripreme za Tokio - rekla je Barbara.

Od 362 natjecatelja je i 10 hrvatskih imena među kojima je iskusna Ivana Maranić (preko 78 kg), Zlatko Kumrić (do 100 kg) i Dominik Družeta (do 81 kg). Ove godine će se na top razini seniorske pozornice natjecati i Robert Klačar (do 66 kg), Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) i Lara Cvjetko (do 70 kg).

Kvalifikacije svakog dana počinju u 10 sati, a finalni blokovi su svakog dana u 16 sati.