Prodano već 19.000 ulaznica, koeficijent na Hajduk 1,30...

Desetorica su otišla, nova devetorica došla, Futacs nije u konkurenciji, na odlasku je, kao i Filip... Tako izgleda Hajduk na dan prve utakmice u novoj sezoni (Poljud, 20:00).

Trener Željko Kopić, ipak, u prvih 11 za Slaviju imat će samo dva nova igrača. Na golu Posavec, u napadu Ivanovski.

- Novi igrači prošli su proces adaptacije, ali nitko nije ni na što pretplaćen. Kroz pripreme smo pokazali kako želimo igrati i mislim da u dobrom stanju dočekujemo prvu europsku utakmicu - kaže trener Kopić, koji pripremnim razdobljem može biti zadovoljan.

Hajduk je odigrao osam utakmica, sedam ih je dobio, a u jednoj rezimirao, uz gol-razliku 26-2. Međutim, tek slijedi ono pravo. Europska utakmica, solidan protivnik i, kako se čini, pun Poljud. Do danas broj pretplatnika prešao je brojku 5000, a u srijedu je već bilo prodano više od 19.000 ulaznica. Dekor će biti sjajan...

- Prihvaćamo ulogu favorita, ne treba bježati od nje, ali to generalno ne znači ništa. Teren je jedino mjerilo i u dvije utakmice trebamo pokazati da smo kvalitetniji. Sve ostalo su priče i pričice. Slavija je stabilna, brza, dobro vođena - kaže Kopić.

Po kladionicma Hajduk je izraziti favorit

Da, Hajduk je favorit, zna to i Kopić, a znaju to i kladionice. Koeficijent na pobjedu Hajduka je 1,30, na slavlje bugarske momčadi velikih 9,50, remi 5 i ako je vjerovati njima pobjeda Slavije bila bi veliko iznenađenje. Prošlu sezonu je Slavija završila na sedmom mjestu bugarskog prvenstva i u Europu se plasirala osvajanjem kupa. No nakon toga su prodali svog najboljeg igrača i strijelca Ivajla Dimitrova Araratu i u novu sezonu kreću s puno nepoznanica. U prvom kolu novog bugarskog prvenstva Slavija je s Beroe Stara Zagora odigrala 1-1, a jedini gol zabio je mladi napadač Milčo Angelov.

Valja napomenuti i kako je Hajduk prošle godine u otprilike isto ovo vrijeme dvaput pobijedio bugarski Levski iz Sofije (2-1, 1-0), a ta je momčad ipak dosta jača od Slavije i ako po tome možemo procijeniti šanse 'bilih', Kopić i njegova ekipa ne trebaju se bojati.

A evo i kako bi trebao izgledati sastav Hajduka:

Posavec - Juranović, Nižić, Borja, Fomitschow - Caktaš, Radošević, Barry - Tudor, Ivanovski, Gyursco

Na račun sjeda 280.000 eura prođu li Bugare

Prođe li Hajduk protiv Sofije, u što svi vjerujemo, igrat će u trećem pretkolu Europske lige protiv boljeg iz sudara Rudar Velenje - Steaua Bukurešt. Samim plasmanom u kvalifikacije Europske lige Hajduk je već zaradio 260.000 eura, a još će 280 tisuća utrpati u blagajnu izbaci li bugarsku momčad. Prođu li i Steauu u trećem pretkolu na račun će sjesti dodatnih 300.000 eura, a ako uđu u skupinu Europske lige Hajduk će zaraditi dodatnih 2,92 milijuna eura. Eto dodatne motivacije da 'bili' danas pred sjajno popunjenim Poljudom pokažu što od njih možemo očekivati u novoj sezoni...