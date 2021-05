Moji najveći uspjesi? Uh... Treneru, može pomoć? Ma, ja vam to zaboravim, haha..., priča nam veselo Marija Malenica (32), koja je blizu da ispiše hrvatsku boksačku povijest.

POGLEDAJTE VIDEO: Marija Malenica

Trener je Ante Matas i bez problema je izrecitirao:

- Zlato na Kupu nacija, 12. na rang listi boksačica do 64 kg, dva srebra na Prvenstvu Balkana, srebro na Svjetskom kupu, niz godina hrvatska prvakinja i sad zlato na Prvenstvu Balkana.

I ne samo da je Marija prošli vikend u Zagrebu osvojila zlato do 60 kg nego je dobila i nagradu za najbolju boksačicu Balkana.

- Iznenadio me broj natjecatelja, a ždrijeb mi je bio dobar i u finalu sam pobijedila Ruskinju Nataliju Sandinu, bivši prvakinju Europe, koja boksa za Srbiju. Bilo je puno klinča i puno udaraca, ja sam ih zadala malo više, haha.

Je li to inače vaš stil borbe, puno razmjena udaraca?

- Kako vrijeme ide, moj je stil sve više tempa i udaranja. Nekad me srce povede, trebam više slušati trenera...

A povijest hrvatskog boksa Marija bi mogla ispisati idući mjesec ako se preko kvalifikacija plasira na Olimpijske igre. Šansu imaju Nikolina Ćaćić i ona, šansu da postanu prve hrvatske boksačice na OI.

- Ovdje sam pobijedila 13. na svjetskoj rang listi, a u kvalifikacijama me čeka 16. pa je ovo bilo jako motivirajuće. Prije tih kvalifikacija još idem na prijateljske mečeve protiv Mađarske i Italije.

Marija Malenica i Nikolina Čačić, naši aduti za OI

Bila je i na onom nesretnom kvalifikacijskom turniru za OI u Londonu, koji je prekinut u ožujku 2020. zbog masovne zaraze korona virusom.

- Baš večer prije mog meča sve je bilo otkazano, što mi je čak i dobro došlo, dobila sam vremena da se pripremim. Ja se tad nisam zarazila, moj trener jest, a ja sam virus pokupila u prosincu u Njemačkoj pa deset dana bila u izolaciji i trenirala u hotelskoj sobi. Baš je bilo lipo, odmorila sam se, čitala knjige...

Marija boks trenira četiri godine.

- Zapravo, počela sam s boksom pa sam prešla na kickboks i nakon 17 godina vratila se boksu. To je to, boks je život, uvijek mi je bio draži, ali okolnosti su me natjerale da promijenim sport.

Okolnosti?!

- Ha, što radoznalost, što više mečeva koje sam u to vrijeme imala u kickboksu. Pa sam na neko vrijeme otišla iz Hrvatske...

Zbog sportskog napretka?

- Zbog sporta i radoznalosti. Najprije sam živjela u Parizu pa u Amsterdamu, gdje sam puno napredovala u kickboksu, pa pet mjeseci u Tajlandu i zadnje u Londonu. Da, i kratko u Dublinu, ali samo četiri mjeseca, a ispod godine dana se ne računa, haha. U klubovima sam skupljala iskustvo, svugdje sam radila kao fitnes trener, s rekreativcima, i naučila sam se snalaziti.

Radila je i u jednom amsterdamskom coffee shopu, kako je sama rekla u jednom intervjuu: 'Do 17 sati prodavala travu, a onda na trening'.

- Da, to je bilo na početku, kad sam tek došla u Amsterdam, taj se dio treneru baš ne sviđa, haha. Dok se nisam snašla i položila tečaj za fitnes trenericu.

I, gdje je bilo najljepše živjeti?

- Sve je imalo svoje čari, vratila bih se svugdje, a za uživanciju je ipak najbolji Tajland.

Završila je gimnaziju i upisala fakultet, ali ga nije završila.

- Imam ambicije, ali sad je fokus na OI. Sad u Splitu i ne radim jer treniram dva puta dnevno, a Grad Split i Hrvatski boksački savez omogućili su mi stipendiju te zahvaljujući njima, mom treneru, kao i splitskom FizioSportu i Diomedu, ne moram raditi i živim skromno i sretno. Prvi put imam sve u životu.

Jeste li agresivna i izvan ringa ili sve ispucate na treninzima i natjecanjima?

- Sve ispucam na treninzima i natjecanjima, izvan ringa ne mogu biti mirnija, samo priroda, more, laganica. Volim i na selo, među životnje, na otoke, samoću...

I planira dugu karijeru.

- Ako Bog da i odem na OI, u rujnu imam Svjetsko prvenstvo i onda bih u profesionalnu karijeru. Dok imam mogućnosti, volje i zdravlja, boksat ću. Ovo je tek početak, imam 32 godine, ne namjeravam se udavati...

Nikad?

- Ajde, možda nekad, u Las Vegasu, haha...