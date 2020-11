'Prognoze? Pa ne znamo ni u kojem će sastavu Turci igrati'

Reprezentacija je još u ponedjeljak navečer po dolasku odradila prvi trening i isprobala koševe u velebnom Sinan Erdemu, dvorani u kojoj je prije sada već tri godine Slovenija senzacionalno osvojila zadnji Eurobasket

U ponedjeljak je počela akcija "Istanbul". Veljko Mršić okupio je u turskom velegradu sve igrače na koje računa za petak i nedjelju kada će Hrvatska, nadajmo se, osigurati plasman na Europsko prvenstvo.

Trebala bi u kalkulacijama biti dovoljna i jedna pobjeda u istanbulskom "balonu", no niti je to ikad bilo jednostavno protiv Turaka na njihovom terenu, u kakvom se god sastavu okupili i igrali bez publike ili ne, niti će to biti išta manje jednostavnije protiv Šveđana, onih koje smo lakoćom riješili tamo još u veljači studenog u Draženovom domu. Ali, tada znatno oslabljenih Šveđana, bitno je naglasiti. Jer, nije u Zagrebu bilo centra Birgandera, čovjeka koji odmara Antu Tomića u Joventutu, a u prvoj četvrtini ozlijedio se Czerapowicz, najbolji švedski igrač.

- Teško je dati neke velike prognoze s obzirom da priprema praktički i nema, skupili smo se nekoliko dana prije utakmice. Ne znamo čak ni sastav Turske do kraja, tako da maksimalno ono što možemo u ova dva-tri dana, jest napraviti što bolju atmosferu i izaći i odigrati u stilu one prve dvije utakmice i nadati se najboljem ishodu - poručio je iz Istanbula kapetan Roko Ukić.

I o njemu je Mršić morao razmišljati jer do ovog vikenda Ukić je propustio dvije Cedevitine utakmice. Srećom, protiv Igokee se vratio u ritam. Leđa su prošlost.

- U redu je, odigrao sam malu minutažu u zadnjoj utakmici, nisam još u savršenom ritmu, ali kako sam od početka sezone bez propuštenog treninga i u dosta dobrom natjecateljskom ritmu, onda zadnjih desetak dana ne bi smjelo ostaviti prevelikog traga.

Inače, reprezentacija je još u ponedjeljak navečer po dolasku odradila prvi trening i isprobala koševe u velebnom Sinan Erdemu, dvorani u kojoj je prije sada već tri godine Slovenija senzacionalno osvojila zadnji Eurobasket...