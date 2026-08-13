Prohujalo s Dušanom: Juventus za Srbina izdvojio bogatstvo, a on odlazi kao veliko razočarenje

Saga Dušana Vlahovića (26) u Juventusu, koja je započela kao jedna od najskupljih priča talijanskog nogometa, dobila je svoj konačni epilog. Srpski napadač, nekoć viđen kao spasitelj "stare dame", napustio je Torino kao slobodan igrač, a njegova nova postaja je turski Bešiktaš.

Kada je Juventus u siječnju 2022. godine potpisao Dušana Vlahovića na njegov 22. rođendan, činilo se da su dobili napadača za sljedeće desetljeće. Navijači su ga dočekali kao spasitelja, a uprava je bila spremna platiti bilo koju cijenu. Transfer iz Fiorentine, vrijedan vrtoglavih 85,4 milijuna eura, bio je klupski rekord za siječanjski prijelazni rok.

Skupa investicija koja se nikada nije isplatila

Ukupni trošak operacije, kada se uračunaju plaće i provizije agentima, procjenjuje se na gotovo 150 milijuna eura. Vlahović je potpisao ugovor koji ga je s plaćom koja je s bonusima rasla do 12 milijuna eura neto godišnje učinio najplaćenijim igračem Serie A. Očekivanja su bila golema, no stvarnost je ponudila mješovite rezultate.

Statistika Dušana Vlahovića

Foto: Sofascore za 24sata

U četiri i pol godine, Vlahović je za "bianconere" zabio 68 golova u 168 utakmica. Iako je to statistički solidan učinak, nikada nije u potpunosti opravdao astronomsku cifru uloženu u njega, a uprava je ostala s osjećajem da je dobila puno manje od onoga što je platila. Česte kritike zbog nedosljednosti pratile su ga tijekom cijelog boravka u Torinu.

Propast pregovora oko novog ugovora

Kako se Vlahovićev ugovor približavao kraju, postalo je jasno da su dvije strane miljama daleko od dogovora. Problemi su počeli još ranije, kada je bivši sportski direktor Cristiano Giuntoli pokušao dogovoriti da se njegova visoka plaća rasporedi na više godina, što je Vlahovićev tabor glatko odbio. Kada su pregovori o novom ugovoru konačno započeli, jaz je postao nepremostiv.

Dodatni uteg bila je i činjenica da Vlahović više nije bio neupitni prvotimac. Pod trenerima Thiagom Mottom i Igorom Tudorom, njegova je minutaža padala. U takvoj konstelaciji snaga, Juventus je na stol stavio ponudu od 6,5 milijuna eura po sezoni uz tri milijuna eura provizije, no to nije bilo ni blizu onoga što je srpski napadač tražio.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Njegovi zahtjevi bili su jasni: godišnja plaća od osam milijuna eura neto, uz značajan bonus za potpis ugovora u istoj vrijednosti. U suštini, tražio je da zadrži primanja koja su ga činila jednim od najplaćenijih u ligi, što uprava Juventusa, u novim financijskim okolnostima i s ciljem smanjenja troškova, nije mogla prihvatiti. Situaciju je najbolje sažeo bivši suigrač i klupska legenda Giorgio Chiellini, tada direktor kluba.

​- Jako sam tužan, stalo mu je do Juvea do posljednje minute. On je ozbiljan profesionalac. S ovim brojkama neće ostati u Italiji, pa je pošteno i legitimno da traži drugačiju vrstu plaće. -

Chiellinijeva izjava bila je diplomatski način da se kaže kako su Vlahovićevi zahtjevi nerealni za talijansko tržište, čime je sudbina napadača u Torinu bila zapečaćena.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Nakon što je 30. lipnja njegov ugovor i službeno istekao, Dušan Vlahović postao je jedan od najatraktivnijih slobodnih igrača na tržištu. Povezivao se s brojnim europskim velikanima, od Milana i Rome do Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Ipak, ispostavilo se da nitko od njih nije bio spreman ispuniti njegove visoke financijske apetite, što je i sam Juventus iskusio u pregovorima.

Dok su klubovi oklijevali, Bešiktaš je djelovao odlučno. Turski velikan ponudio mu je trogodišnji ugovor vrijedan osam milijuna eura po sezoni, uz bonuse koji tu cifru mogu podići na čak deset milijuna. Vlahović i njegov agent osigurali su i pozamašnu naknadu za potpis. Prema turskim medijskim izvještajima, šef Beşiktaşa Serdal Adali osobno je odletio u Beograd kako bi finalizirao dogovor, čime je završena višetjedna neizvjesnost.

Posebno zadovoljan ovim ishodom je trener Vincenzo Italiano, koji je inzistirao na njegovom dolasku. Upravo je pod Italianovim vodstvom u Fiorentini Vlahović odigrao svoju najproduktivniju sezonu, zabivši 20 golova u 24 utakmice. Ponovna suradnja na Bosporu mogla bi biti ključ za oživljavanje karijere napadača koji je u Torinu, unatoč svemu, ostao nedorečen.

Foto: NICOLO CAMPO/REUTERS