Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEOBIČAN POTHVAT

Projekt zlatnog olimpijca: 'Vino je ležalo u amfori na dnu mora kod Pelješca. Imam i novu ideju'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Projekt zlatnog olimpijca: 'Vino je ležalo u amfori na dnu mora kod Pelješca. Imam i novu ideju'
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kaleb i vlasnik vinarije Saint Hills napunili su vino Dingač u posebno izrađene amfore te ih spustili u kaveze na dnu uvale. Tamo je, u idealnim uvjetima i na stalnoj temperaturi, vino odležalo godinu dana

Jedinstvena sportsko-gastronomsko-enološka priča odvila se u uvali Zlatna vala ispred Pelješca, gdje je nekadašnji hrvatski rukometni reprezentativac Nikša Kaleb (52) okupio poslovne partnere i prijatelje olimpijce na degustaciji posebnih vina koja su odležala u amforama na dnu mora.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaleb predstavio vino

Pokretanje videa...

Neobičan projekt Nikše Kaleba: Naše vino ležalo je u amfori na dnu mora, a imam i novu ideju 03:33
Neobičan projekt Nikše Kaleba: Naše vino ležalo je u amfori na dnu mora, a imam i novu ideju | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kaleb: Ovo je metkovska priča

Kaleb i vlasnik vinarije Saint Hills napunili su vrhunsko vino Dingač u posebno izrađene amfore te ih spustili u kaveze na dnu uvale. Tamo je, u idealnim uvjetima i na stalnoj temperaturi, vino odležalo godinu dana.

Prva degustacija oduševila je sve okupljene, među kojima su bili i Kalebovi kolege olimpijci - Patrik Ćavar, Petar Metličić, Karlo Šitić, Željko Jerkov, Milivoj Bebić, Josip Reić, Tino Vegar, Siniša Školneković i mnogi drugi.

- Ovo je grčki tip amfore s otoka Rodosa, a želja nam je bila povezati Grčku, kao zemlju Olimpijskih igara, s dolinom Neretve iz koje dolazimo. Izvorno su amfore služile za čuvanje vina, a prijedlog je došao od Smiljana Gluščevića, hidroarheologa iz Metkovića. Budući da smo i vlasnik vinarije Ernest Tolj i ja iz Metkovića, možemo kazati da je ovo naša posebna metkovska priča. Svaka će kutija s amforom biti numerirana, a osim starogrčkog natpisa s olimpijske medalje imat će i mjedenu pločicu s imenom osobe kojoj se vino poklanja - kazao je Kaleb.

Foto: privatna arhiva
Foto: privatna arhiva
Foto: privatna arhiva

Kaleb kreće u novi projekt

Vino koje trenutačno leži na dnu Malostonskog zaljeva berba je iz 2019. godine. Spakirano je 400 boca od 0,7 litara i 100 boca od litre, a čeka vađenje i prve kupce. Riječ je o vrhunskom, iznimno kvalitetnom vinu. Dogovor svih uključenih u projekt je da se zadrži visoka razina - vino se neće puniti svake godine, već samo iznimno, u najboljim berbama.

Vinarija Saint Hills dobitnik je prestižnih nagrada, njihov Dingač nositelj je brojnih zlatnih medalja, a cilj je ponuditi samo vrhunski proizvod.

- Samo zlatna vina - dodao je Kaleb, koji je svoje goste počastio biranim sirevima, najboljim pršutom, nezaobilaznim malostonskim kamenicama i neretvanskim specijalitetom - brujeta od žaba i jegulja.

Foto: privatna arhiva
Foto: privatna arhiva

Kako ove godine neće puniti novo vino, Kaleb kreće u novi projekt. Najesen će u amfore pakirati maslinovo ulje, koje se u starim vremenima također čuvalo i prevozilo na isti način. Ulje će biti proizvedeno od maslina iz maslinika njegova prijatelja i bivšeg suigrača Petra Metličića.

- Moja obitelj ima maslinike na Braču. Petar je došao na ideju da bismo mogli ulje pakirati u amfore i tako ga plasirati na tržište kao poseban poklon. Priča mi se odmah svidjela i od ove godine krećemo u suradnju. Za početak ćemo napuniti 500 bočica od pola litre, a onda ćemo vidjeti kako će se sve dalje razvijati - kazao je Metličić.

Druženje prijatelja olimpijaca potrajalo je cijeli dan na brodu Lipa moja, usidrenom iznad kaveza s vinom, koje se vadilo po potrebi. Uz dobro društvo, izvrsnu spizu i kapljicu nije trebalo dugo da krene i pjesma. Svi su obećali da će se na istom mjestu naći i sljedeće godine - na degustaciji ulja iz amfore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
PROMIJENIO JE KLUB

FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji je otišao u Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
VIDEO Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju!
KRAMARIĆ ZABIO ZA TROBOD

VIDEO Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju!

Na ljestvici skupine vodi Češka koja ima 12 bodova nakon pet utakmica. Hrvatska je druga s devet bodova iz tri utakmice, dok Crna Gora ima šest bodova u pet susreta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025