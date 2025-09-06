Projekt zlatnog olimpijca: 'Vino je ležalo u amfori na dnu mora kod Pelješca. Imam i novu ideju'

Jedinstvena sportsko-gastronomsko-enološka priča odvila se u uvali Zlatna vala ispred Pelješca, gdje je nekadašnji hrvatski rukometni reprezentativac Nikša Kaleb (52) okupio poslovne partnere i prijatelje olimpijce na degustaciji posebnih vina koja su odležala u amforama na dnu mora.

03:33 Neobičan projekt Nikše Kaleba: Naše vino ležalo je u amfori na dnu mora, a imam i novu ideju

Kaleb: Ovo je metkovska priča

Kaleb i vlasnik vinarije Saint Hills napunili su vrhunsko vino Dingač u posebno izrađene amfore te ih spustili u kaveze na dnu uvale. Tamo je, u idealnim uvjetima i na stalnoj temperaturi, vino odležalo godinu dana.

Prva degustacija oduševila je sve okupljene, među kojima su bili i Kalebovi kolege olimpijci - Patrik Ćavar, Petar Metličić, Karlo Šitić, Željko Jerkov, Milivoj Bebić, Josip Reić, Tino Vegar, Siniša Školneković i mnogi drugi.

- Ovo je grčki tip amfore s otoka Rodosa, a želja nam je bila povezati Grčku, kao zemlju Olimpijskih igara, s dolinom Neretve iz koje dolazimo. Izvorno su amfore služile za čuvanje vina, a prijedlog je došao od Smiljana Gluščevića, hidroarheologa iz Metkovića. Budući da smo i vlasnik vinarije Ernest Tolj i ja iz Metkovića, možemo kazati da je ovo naša posebna metkovska priča. Svaka će kutija s amforom biti numerirana, a osim starogrčkog natpisa s olimpijske medalje imat će i mjedenu pločicu s imenom osobe kojoj se vino poklanja - kazao je Kaleb.

Kaleb kreće u novi projekt

Vino koje trenutačno leži na dnu Malostonskog zaljeva berba je iz 2019. godine. Spakirano je 400 boca od 0,7 litara i 100 boca od litre, a čeka vađenje i prve kupce. Riječ je o vrhunskom, iznimno kvalitetnom vinu. Dogovor svih uključenih u projekt je da se zadrži visoka razina - vino se neće puniti svake godine, već samo iznimno, u najboljim berbama.

Vinarija Saint Hills dobitnik je prestižnih nagrada, njihov Dingač nositelj je brojnih zlatnih medalja, a cilj je ponuditi samo vrhunski proizvod.

- Samo zlatna vina - dodao je Kaleb, koji je svoje goste počastio biranim sirevima, najboljim pršutom, nezaobilaznim malostonskim kamenicama i neretvanskim specijalitetom - brujeta od žaba i jegulja.

Kako ove godine neće puniti novo vino, Kaleb kreće u novi projekt. Najesen će u amfore pakirati maslinovo ulje, koje se u starim vremenima također čuvalo i prevozilo na isti način. Ulje će biti proizvedeno od maslina iz maslinika njegova prijatelja i bivšeg suigrača Petra Metličića.

- Moja obitelj ima maslinike na Braču. Petar je došao na ideju da bismo mogli ulje pakirati u amfore i tako ga plasirati na tržište kao poseban poklon. Priča mi se odmah svidjela i od ove godine krećemo u suradnju. Za početak ćemo napuniti 500 bočica od pola litre, a onda ćemo vidjeti kako će se sve dalje razvijati - kazao je Metličić.

Druženje prijatelja olimpijaca potrajalo je cijeli dan na brodu Lipa moja, usidrenom iznad kaveza s vinom, koje se vadilo po potrebi. Uz dobro društvo, izvrsnu spizu i kapljicu nije trebalo dugo da krene i pjesma. Svi su obećali da će se na istom mjestu naći i sljedeće godine - na degustaciji ulja iz amfore.