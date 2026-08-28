Hajduk se više neće prenositi na Hajduk Digital TV-u: Evo gdje ćemo gledati 'bile' u Europi

Hajduk je nakon 16 ponovno izborio nastup u Europi te će jesen dočekati u Konferencijskoj ligi nakon što je u drami produžetaka pao poljski Rakow 3-2. Momčad Gonzala Garcije povela je u 1. minuti golom Racija, ali do isteka 90. minute na semaforu je bilo 2-2. Slijedili su produžeci, a pobjednički gol za 'bile' zabio je Rokas Pukštas kojemu je to bila i posljednja utakmica u dresu Hajduka. Hajduk je tako s ukupnih 5-4 izborio Konferencijsku ligu.

Gledatelji su do sada sve europske utakmice Hajduka mogli pratiti preko plaćenog kanala Hajduk Digital TV, ali od sada ide promjena programa. Danas od 13 sati na rasporedu je ždrijeb Konferencijske lige u koji Hajduk ulazi kao peti od šest skupina nositelja.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Kad i gdje je ždrijeb Konferencijske lige?

Uefa cjelokupni program ždrijebova za klupske održava u Grimaldi Forumu u Monaku, a ceremonija ždrijeba održat će se skupa s onim za Europsku ligu, u petak, 28. kolovoza od 13 sati uz prijenos na kanalu Arenasport 1 i službenoj stranici Uefe.

Tko prenosi utakmice Konferencijske lige?

Kao i ždrijeb, utakmice će se u Hrvatskoj moći gledati isključivo na kanalima Arenasporta.