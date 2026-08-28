Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZA KONFERENCIJSKU LIGU

Hajduk se više neće prenositi na Hajduk Digital TV-u: Evo gdje ćemo gledati 'bile' u Europi

Piše Josip Tolić, Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk se više neće prenositi na Hajduk Digital TV-u: Evo gdje ćemo gledati 'bile' u Europi
2
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Gledatelji će utakmice Konferencijske lige u Hrvatskoj moći pratiti putem kanala Arenasporta, gdje se prenosi i ždrijeb koji je na rasporedu danas u 13 sati

Admiral

Hajduk je nakon 16 ponovno izborio nastup u Europi te će jesen dočekati u Konferencijskoj ligi nakon što je u drami produžetaka pao poljski Rakow 3-2. Momčad Gonzala Garcije povela je u 1. minuti golom Racija, ali do isteka 90. minute na semaforu je bilo 2-2. Slijedili su produžeci, a pobjednički gol za 'bile' zabio je Rokas Pukštas kojemu je to bila i posljednja utakmica u dresu Hajduka. Hajduk je tako s ukupnih 5-4 izborio Konferencijsku ligu. 

Gledatelji su do sada sve europske utakmice Hajduka mogli pratiti preko plaćenog kanala Hajduk Digital TV, ali od sada ide promjena programa. Danas od 13 sati na rasporedu je ždrijeb Konferencijske lige u koji Hajduk ulazi kao peti od šest skupina nositelja. 

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Kad i gdje je ždrijeb Konferencijske lige?

Uefa cjelokupni program ždrijebova za klupske održava u Grimaldi Forumu u Monaku, a ceremonija ždrijeba održat će se skupa s onim za Europsku ligu, u petak, 28. kolovoza od 13 sati uz prijenos na kanalu Arenasport 1 i službenoj stranici Uefe.

Tko prenosi utakmice Konferencijske lige?

Kao i ždrijeb, utakmice će se u Hrvatskoj moći gledati isključivo na kanalima Arenasporta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Rakow - Hajduk 2-3: Ne ide bez drame! 'Bili' su nakon dugih 16 godina opet u Europi!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Rakow - Hajduk 2-3: Ne ide bez drame! 'Bili' su nakon dugih 16 godina opet u Europi!

RAKOW - HAJDUK 2-3 Prvo je zabio Raci nakon nešto manje od minute igre, a izjednačio Diaby u 60. iz penala; Šego je pogodio u 66., a Emreli opet izjednačio u 88. da bi Pukštas zabio za konačnih 3-2 i Europu
Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk i Rijeka žele izboriti jesen u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026