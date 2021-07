Dolaskom nove vlasti u Zagrebu, stigle su i promjene u Ciboni. Nakon što je Tomislav Tomašević sjeo u gradonačelničku fotelju, bilo je jasno da bi uskoro neke nove struje mogle zapuhati među 'vukovima'. Grad, kao vlasnik, financira klub i jasno je da Tomašević želi imati uvid u upravljanju klubom te kontrolirati stvari.

Slavko Kojić, Zdenko Antunović i Marin Rozić više nisu članovi Skupštine kluba, objavila je to Cibona tijekom četvrtka. Antunović i Kojić su, dolaskom nove vlasti, podnijeli ostavku, a isto je napravio i Rozić. No, on i dalje ostaje u klubu u funkciji sportskog direktora. I tu dolazimo do točke koja mnogima nije jasna.

Dakle, Skupštinu klubu, kao najvišeg upravljačkog tijela Cibone, čini pet članova, a njezina glavna zadaća je prosuđivanje i ocjenjivanje odluka koje donose sportski direktor i direktor kluba, u ovome slučaju Marin Rozić i Domagoj Čavlović. Kako je Rozić bio i član Skupštine i sportski direktor, što su dvije nespojive funkcije, to znači da je sam odlučivao o sebi?!

Cibona još nije objavila tko će zamijeniti Rozića u Skupštini, no na mjestu Kojića i Antunovića imenovani su Krešimir Gunjača i Daniel Peršić. Preostali članovi su Vjekoslav Šafranić i Mladen Bušić. U Ciboni je tako krenulo preslagivanje na upravljačkim pozicijama, a vjerujemo kako je to tek početak promjena.

Nisu to jedine novosti iz nekad slavnog hrvatskog kluba. Legendarni trener Mirko Novosel (83) imenovan je počasnim predsjednikom Cibone. Kao zahvala za sve što je napravio za klub, ali i kako bi svojim ogromnim iskustvom i savjetima mogao pomoći u izgradnji neke bolje i moćnije Cibone.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

U četvrtak, 15. srpnja 2021. godine, u prostorijama Košarkaškog centra Dražen Petrović održana je sjednica Skupštine KK Cibona.

Nastavno na podnesene ostavke od strane dva člana Skupštine, gospodina Slavka Kojića i gospodina Zdenka Antunovića, Skupština KK Cibona je donijela odluku o imenovanju dva nova člana Skupštine, gospodina Krešimira Gunjače i gospodina Daniela Peršića. Također, ostavku na mjesto člana Skupštine podnio je gospodin Marin Rozić. Košarkaški klub Cibona ovim putem zahvaljuje dosadašnjim članovima Skupštine koji su podnijeli ostavke na svemu što su napravili za Košarkaški klub Cibonu, a novim članovima Skupštine želi uspješan rad i puno sportskih uspjeha.

S ponosom ističemo da je sukladno čl. 36 Statuta Košarkaškog kluba Cibona, Skupština KK Cibona imenovala Počasnim predsjednikom Košarkaškog kluba Cibona gospodina Mirka Novosela, legendu našeg Kluba. Čestitamo gospodinu Mirku Novoselu na imenovanju Počasnim predsjednikom KK Cibona i želimo mu da i dalje doprinosi ugledu Kluba te da svojim iskustvom i savjetima pomaže radu našeg sportskog kolektiva.

Na Skupštini KK Cibona usvojene su izmjene i dopune Statuta KK Cibona s kojima je omogućeno sudjelovanje navijača/članova Kluba u Tijelima Košarkaškog kluba Cibona, čime je navijačima/članovima pružena mogućnost participiranja u odlučivanju u najvišem Tijelu Košarkaškog kluba Cibona, Skupštini Kluba.

KK Cibona ulaže maksimalne napore u pripremi nove sezone o čemu ćemo detaljnije izvještavati javnost u nadolazećem periodu.