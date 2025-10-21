Obavijesti

Promjene u rukometu: Mijenja se broj momčadi u Ligi prvaka, evo kako će izgledati natjecanje

Piše HINA,
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Reforma Lige prvaka je rezultat dubinskog višemjesečnog procesa u koji su bili uključeni klubovi, lige i nacionalni savezi, rekao je predsjednik EHF-a, Michael Wiederer

 Europski rukometni savez (EHF) odlučio je od sljedeće sezone povećati broj klubova u Ligi prvaka sa 16 na 24.

Iz EHF-a su dodali kako će usprkos povećanju broja klubova broj utakmica ostati jednak kako bi se poštivao međunarodni kalendar natjecanja. Prema novom formatu, klubovi će u prvoj fazi natjecanja biti podijeljeni u šest skupina od po četiri momčadi, prve dvije će se plasirati u drugi krug razigravanja po skupinama u kojem će biti podijeljeni u dvije skupine od po šest momčadi, a prva četiri sastava iz te druge faze će nastaviti natjecnaje u četvrtfinalu. Pobjednici četvrtfinala izborit će odlazak na završni turnir koji će se tradicionalno igrati u Koelnu. Klubovi koji ispadnu u prvoj fazi natjecanja sele u Europsku ligu, a u osminu finala tog natjecanja preselit će i sastavi koji završe na petim mjestima u drugoj fazi razigravanja po skupinama.

- Reforma Lige prvaka je rezultat dubinskog višemjesečnog procesa u koji su bili uključeni klubovi, lige i nacionalni savezi. Razina kvalitete je toliko visoka da će natjecanje ostati vrlo kompetititivno te će povećati atraktivnost za navijače, medije i partnere - kazao je predsjednik EHF-a Michael Wiederer.

U Europskoj ligi sljedeće sezone igrat će 32 kluba, kao i ove, ali ukidaju se kvalifikaicje za to natjecanje. Distribucija broja mjesta po nacionalnim savezima kako za Ligu prvaka tako i za Europsku ligu bit će određena u prosincu. Iz EHF-a su dodali kako se reforma europskih natjecanja za rukometašice planira za sezonu 2027/28.

