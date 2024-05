Promotor Anthonyja Joshue: 'Hrgović je veliki favorit protiv Duboisa. On je elitni teškaš'

Filipa Hrgovića (31, 17-0-0) 1. lipnja čeka najveća borba u karijeri. Hrvatski boksač suočit će se u ringu s Britancem Danielom Duboisom (26, 20-2-0). Englez je prošle godine boksao protiv sada jedinog prvaka teške kategorije Oleksandra Usika i izgubio, a u Hrgoviću vidi protivnika kojeg mora srušiti kako bi se vratio na pravi kurs i zaradio status ozbiljnog izazivača.

"El Animal" dugo čeka na borbu za IBF-ov pojas prvaka. Hrgović je od pobjede nad Zhileijem Zhangom u kolovozu 2022. obavezni izazivač za taj pojas prvaka, a prvotno se očekivalo kako će boksati protiv Duboisa za tu titulu, ali to se neće dogoditi jer je Usik zatražio izuzeće i tako će pojas ostati u njegovom vlasništvu.

Ipak, oči boksačkog svijeta svejedno će pratiti borbu između Hrgovića i Duboisa. Hrvat je najavio kako će se čak umiroviti ako izgubi od Duboisa, a nada se kako će, ako pobjedi, uskoro ući u ring s "velikom ribom". A Eddie Hearn (44), promotor Anthonyja Joshue koji je potencijalni Hrgin protivnik, smatra kako je Filip veliki favorit protiv Duboisa.

Artur Beterbiev v Dmitry Bivol - Press Conference | Foto: Andrew Boyers/REUTERS

- Ovo je teška borba protiv Duboisa. Osjećat će se samopouzdano nakon pobjede nad Jarrellom Millerom, ali Jarrell Miller nije Filip Hrgović. Ovo će biti drugačija vrsta borbe, ne mislim da će Dubois morati pokazati srce, morat će pokazati sposobnost i morat će pokazati da ima čvrstu bradu jer je Hrgović oštar udarač, osobito u početnim rundama - najavio je Hearn.

Hearn je jedan od najutjecajnijih promotora u boksu i uvjeren je kako je Hrgović favorit.

- Mislim da je Hrgović veliki favorit u borbi, stvarno to mislim. Vidim ga na drugačiji način nego drugi, on je elitni teškaš i ovdje je već dugo, samo što nije bio u borbama u kojima bi to stvarno pokazao. Sada je na svom vrhuncu - zaključio je.

Queensberry & Riyadh Season Press Conference | Foto: Peter Cziborra/REUTERS