Usikov menadžer je potvrdio: Hrgović neće boksati za titulu

Usprkos najavama, Filip Hrgović (31) neće boksati za IBF-ovu teškašku titulu 1. lipnja u Rijadu protiv Daniela Duboisa (26). Najveća borba Hrgine karijere tako će ipak biti lišena jednog od četiri najcjenjenija pojasa svjetskog boksa. IBF spada među elitu svjetskog boksa u istom rangu s WBO, WBA i WBC organizacijama. Oleksandru Usiku (37) je prije borbe s Tysonom Furyjem (35) nedostajao samo WBC-ov pojas, no slavljem podijeljenom odlukom sudaca u Rijadu Ukrajinac je kompletirao kvartet pojasa i okrunio se titulom apsolutnog prvaka. Bio je to prvi takav slučaj u teškoj kategoriji još od Lennoxa Lewisa koji je to postigao 1999. godine.

Prema pravilima Hrgović se pobjedama nad Zhileijem Zhangom, Demseyjem McKeanom i Markom De Morijem izborio za napad na titulu IBF-a. No u boksu ta pozicija nije garancija da je Hrgović idući u redu. Da bi hrvatskog boksača mogli zaobići u srijedu je najavio IBF-ov predsjednik Darryl Peoples koji je boksačkom svijetu obznanio kako Usik može tražiti iznimku od pravila. Sad je njegov promotor Aleksander Krasjuk potvrdio da će Usikov tim iskoristi mogućnost prolongiranja meča s obaveznim izazivačem.

- Naravno, tražit ćemo od IBF-a iznimku - rekao je Krasjuk.

Ovakvim raspletom situacije Hrgović će ostati bez prilike da dođe do IBF-ovog pojasa. Ovakva situacija i dalje ne umanjuje meč protiv Duboisa koji će mu zasigurno biti najteži u profesionalnoj karijeri. Britanac i Hrga već od prije se jako dobro poznaju. Hrgović je u najavi ovog meča otkrio kako je na sparingu dominirao protiv Duboisa. Već kao amater sparirao je s najvećim svjetskim imenima poput Deontaya Wildera (38).

Ako pobijedi Duboisa, Hrgović će sljedeću borbu, gotovo sigurno, imati protiv Anthonyja Joshue (34) ili Oleksandra Usika, ali u boksačkom svijetu ništa nije sigurno. Dubois je već dobio priliku uzeti Usiku pojase prvaka, no izgubio je nokautom krajem devete runde.