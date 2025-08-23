Propada plan Barcelone i Villarreala? Ideja da igraju u SAD-u naišla na velike prepreke

Čini se da ipak ništa od odigravanja utakmice Villarreala i Barcelone u Miamiju, piše As. Ideja Javiera Tebasa i Joana Laporte tako ipak ne bi trebala ugledati svijetlo dana.

Naime, protiv odigravanja dvoboja u Miamiju su nogometaši obiju momčadi, Real Madrid koji se otvoreno protivi te ostali klubovi iz lige. Interveniralo je čak i Visoko sportsko vijeće (CSD), a kapetani prvoligaških momčadi također su protiv takve ideje.

Zanimljivo, igračima više smeta samo ignoriranje od strane La Lige nego sama ideja, a reagirao je i sindikat AFE koji je zatražio sve informacije o projektu.

"S obzirom na ovu situaciju, smatramo da je, zbog nedostatka dijaloga i informacija igračima, pokretanje postupka za projekt koji je potaknula Liga i odobrila Uprava RFEF-a bez ikakvih informacija, nedostatak poštovanja prema nogometašima kada to podrazumijeva promjene na sportskoj razini i premještanje kao radnika izvan nacionalnog teritorija u okviru domaće lige", napisali su i dodali:

"Ujedinjeni smo. Želimo poštovanje i transparentnost".

Zanimljivo, samo su Barcelona i Villarreal za takvu ideju. Predsjednik katalonskog kluba Joan Laporta rekao je da je otvoren za ideju, dok je predsjednik "žute podmorice" kazao da je to sjajna ideja.

Ipak, Real Madrid predvodi val kritika prema takvoj ideji, a "kraljevskom klubu" pridružili su se i mnogi drugi u Španjolskoj.

- Žalili smo se na Svjetsko prvenstvo, na to što igraju tamo i uzimaju novac, a sada ćemo to učiniti mi... potpuno sam protiv. Ne vjerujem da će se to dogoditi - rekao je predsjednik Getafea, a s njim se slaže i trener Girone Michel.

- Igramo za svoje navijače. Mnogo dugujemo našim ljudima. Ne sviđa mi se ideja.

Podsjetimo, ideja je da se dvoboj Villarreala i Barcelone koji se treba igrati na El Madrigalu 21. prosinca odigra u Miamiju. Čini se da od toga ipak neće biti ništa...

Ovo je već četvrti pokušaj Tebasa da pomakne utakmicu La Lige na sjevernoameričko tržište. Prethodno je to pokušao s dvobojima Girona - Barcelona u sezoni 2018/19., Villarreal - Atletico u sezoni 2019/20. i Barcelona - Atletico prošle sezone. Svi pokušaji su propali.