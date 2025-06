Propao i posljednji pokušaj HNS-a. Klubovi odlučili: Hajduk i Dinamo B neće igrati 1. NL...

Zagreb: Prva nogometna liga, juniori, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HNS je poslao dopis svim klubovima koji su do deset sati morali poslati odgovor prihvaćaju li da se druga liga proširi na 16 klubova., no nije došlo do suglasnosti pa 1. NL nastavlja s 12 klubova