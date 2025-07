Propao plan o otvaranju Camp Noua. Barcelona protiv Baturine i Cesca na pomoćnom stadionu

Dugo iščekivani povratak nogometaša i navijača Barcelone na svoj legendarni stadion Camp Nou neće se dogoditi kako je planirano. Iako je klub krajem lipnja optimistično najavio da će se tradicionalni Trofej Joan Gamper odigrati 10. kolovoza na djelomično obnovljenom stadionu, birokratske prepreke i nedovršeni radovi prisilili su upravu na promjenu plana. Svečana utakmica protiv talijanskog prvoligaša Coma, za kojeg nastupa i hrvatski veznjak Martin Baturina, odigrat će se na znatno manjem Estadi Johan Cruyffu.

Problemi s dozvolama srušili planove kluba

Glavni razlog ove iznenadne promjene leži u nemogućnosti dobivanja ključnih dozvola od gradskog vijeća Barcelone. Iako je klub 10. srpnja dobio građevinsku dozvolu, koja dopušta ponovno otvaranje stadiona za javnost, nedostajala je ona druga, uporabna dozvola. Bez nje, stadion ne može primiti gledatelje.

Gradske vlasti, na čelu sa zamjenicom gradonačelnika Laiom Bonet, od početka su bile skeptične.

- Radovi moraju biti dovršeni na vrijeme i na ispravan način kako bi se mogla zatražiti privremena uporabna dozvola za otvaranje prve i druge tribine. Još nismo u toj fazi i potrebno nam je vrijeme da provjerimo je li stadion u stanju primiti gledatelje - izjavila je Bonet još krajem lipnja.

Barcelona je planirala otvoriti prva dva prstena stadiona, što bi omogućilo kapacitet od oko 62.000 gledatelja. Kasnije se razmatrala i skromnija opcija, svojevrsna "generalna proba" s 30.000 do 32.000 navijača, no ni to nije bilo moguće. Problemi sa sigurnošću pristupnih putova stadionu i nedovršeni radovi u nekim dijelovima gledališta bili su nepremostiva prepreka za dobivanje zelenog svjetla od gradskih inspektora.

Novi datum za povratak i Como s Baturinom na "rezervnom" terenu

Umjesto na velebnom Camp Nouu, Trofej Gamper će se tako odigrati na Estadi Johan Cruyffu stadionu kapaciteta svega 6000 mjesta koji inače koriste B momčad i ženska ekipa Barcelone. Protivnik će biti talijanski Como, kojeg s klupe vodi bivša legenda Barçe Cesc Fàbregas, a čije boje brani i Martin Baturina, što će utakmici dati dodatnu zanimljivost za hrvatsku javnost.

Klub sada sve nade polaže u novi ciljani datum za povratak kući. Prema posljednjim informacijama, prva službena utakmica na obnovljenom Camp Nou trebala bi se odigrati 13. ili 14. rujna, kada u sklopu četvrtog kola La Lige u goste stiže Valencia. Kako bi osigurala dovoljno vremena za završetak radova i ishođenje svih dozvola, Barcelona je već ranije dogovorila s vodstvom lige da prve tri prvenstvene utakmice nove sezone igra u gostima.

Dug i skup put do novog doma

Cijeli projekt renovacije, poznat kao "Espai Barça", traje već dvije sezone, tijekom kojih je klub svoje domaće utakmice igrao na Olimpijskom stadionu Lluís Companys na brdu Montjuïc. Projekt, koji provodi turska građevinska tvrtka Limak, vrijedan je vrtoglavih 900 milijuna eura, a suočavao se s brojnim odgodama. Prvotni plan bio je povratak u studenom 2024., na 125. obljetnicu kluba, no taj su rok više puta pomicali.

Radovi će se nastaviti tijekom cijele nadolazeće sezone, a klub planira igrati pred smanjenim kapacitetom od 50.000 do 60.000 gledatelja. Očekuje se da će stadion biti 90 posto dovršen do prosinca ove godine, dok se potpuni završetak radova i otvaranje punog kapaciteta od 105.000 mjesta, što će ga činiti najvećim u Španjolskoj, predviđa za ljeto 2026.