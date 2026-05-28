Propao plan Ramosa da kupi Sevillu: 'Najgora ponuda ikad'

Nakon pet mjeseci pregovora, dogovor se činio gotovom stvari. A onda, šok. Plan legende Sergija Ramosa da preuzme kontrolu nad matičnim klubom Sevillom propao je nakon što je njegova grupa predstavila drastično smanjenu ponudu, koju je uprava kluba doživjela kao potpunu uvredu.

Saga je započela prije gotovo pola godine. Sergio Ramos, u suradnji s investitorima, ušao je u pregovore za preuzimanje većinskog paketa Seville. Uskoro je potpisano i pismo namjere koje im je davalo ekskluzivno pravo. Na stolu je bio golem posao, vrijedan 440 milijuna eura. Plan je bio precizno razrađen: 80 milijuna eura za dokapitalizaciju, 290 milijuna za otkup dionica, a ostatak za pokrivanje duga. Prodavatelji su pristali i na produljenje rokova plaćanja nakon što je Ramos dao garancije da su sredstva osigurana. Sve je bilo spremno za konačni potpis.

Uslijedio je sastanak koji je sve promijenio. Ramos je stigao s novim odvjetnikom Robertom Alvarezom, koji je zastupao i meksičke partnere. Novi tim je predstavio radikalno drugačije uvjete. Cijela operacija procijenjena je na svega 220 milijuna eura. Prema novom planu, grupa bi kroz dokapitalizaciju od 120 milijuna eura stekla 42 posto vlasništva.

Preostalih 100 milijuna eura iskoristili bi za kupnju dodatnih 18 posto dionica, osiguravši tako potpunu kontrolu, dok bi udjeli ostalih dioničara postali gotovo bezvrijedni. Reakcija Seville bila je trenutačna i iznimno oštra.

Šok se brzo pretvorio u bijes. Dioničari Seville jednostrano su raskinuli sporazum, smatrajući nove uvjete apsolutno neprihvatljivima.

­- Ostali smo zaleđeni jer je htio kupiti Sevillu za jedva 100 milijuna eura - izjavio je za Marcu izvor uključen u pregovore.

Drugi su ponudu nazvali "najgorom koju su ikad dobili". Razlog za preokret leži u dubinskoj financijskoj analizi kuće KPMG. Izvještaj je navodno otkrio daleko krhkiju financijsku sliku kluba: oslabljenu bazu, pad prihoda i ovisnost o vanjskim financijama. Za Ramosov tim, prilika se pretvorila u ogroman rizik. Za Sevillu, koja se bori za ostanak u La Ligi, utrka s vremenom za pronalazak novog investitora tek počinje.

*uz korištenje AI-a