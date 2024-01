Doznajemo: Propao je transfer Brekala u Dinamo! Zagrepčani sve dogovorili pa izigrali Josipa

Ipak ništa od transfera Josipa Brekala u Dinamo, doznaju 24sata! Činilo se u utorak kako je sve između Fiorentine i zagrebačkog kluba dogovoreno, 100.000 eura fiksno za posudbu do kraja sezone uz dodatnih 100.000 eura ako "modri" osvoje naslov i 200.000 eura ako Dinamo bude igrao skupine Lige prvaka.

O poslu je kao gotovom izvijestio i stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Josip Brekalo u srijedu se oprostio od suigrača u Fiorentini i uputio prema aerodromu čekajući konačno zeleno svjetlo iz Dinama za put prema Hrvatskoj, ali od toga ipak neće biti ništa.

Dinamo je naime, do 10 sati trebao Fiorentini trebao poslati sve potrebne dokumente, ali to nije učinio. U to vrijeme u Maksimiru 128 žestoko se raspravljalo o sudbini trenera Sergeja Jakirovića. Pa se povremeni hrvatski reprezentativac vratio u klub.

Velika je to blamaža za klub koji bi trebao biti ozbiljan. Josip je na kocku stavio vlastiti ugled, reputaciju, odbio je sve ponude koje je imao, pristao je na sve uvjete i onda ga je Dinamo - izigrao!

Još jučer je sve bilo dogovoreno, Fiorentina je pristala na Dinamove uvjete i čekala se samo potvrda, jedan "klik", informatičkim rječnikom, no u Dinamu su očito bili nesposobni i za taj jedan klik. I teško povrijedili Josipa, koji je bio spreman na povratak. Ovako, ne samo da su ostali bez sjajnog igrača, već su srozali i ugled.

Očito je u Dinamu teški kaos, koji traje od početka sezone, a kako stvari stoje, ne nazire mu se kraj...