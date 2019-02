Prošao bez ozljeda: Juveov Costa imao prometnu nesreću

Juventusov igrač Douglas Costa imao je nesreću u ponedjeljak ujutro u svome Jeepu, pišu talijanski mediji. Brazilski napadač prošao je bez ozljeda, no čovjek koji je bio u drugom automobilu završio je u bolnici.

Još nije poznato tko je prouzročio nesreću, i je li nesreći koja se dogodila u Sjevernoj Italiji kumovao alkohol ili neki drugi opijati. Costin Jeep je poprilično oštećen, kao i Fiat Punto od drugog sudionika nesreće.

Juventus midfielder Douglas Costa was in involved in an accident today. Reports say he walked away unharmed. pic.twitter.com/B4pE2YSqL3