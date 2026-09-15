Prošao Pamićev Karlovac: Evo parova osmine finala Kupa

U utorak se odigrala jedna utakmica šesnaestine finala Hrvatskog kupa. Drugoligaš Karlovac postao je 14. klub u osmini finala pobjedom nad trećeligašem Bjelovarom (2-0) koji je igrao na domaćem terenu. Strijelci su bili Fran Žilinski i Luka Kapulica u 41. i 59. minuti.

Unatoč prolasku, Karlovčani još uvijek ne znaju protivnika u idućoj fazi. Ipak, zbog formata Kupa, jasno je kako će momčadi Igora Pamića idući protivnik biti pobjednik utakmice Vrbovec - Rijeka, koja je na rasporedu u srijedu, kada će snage odmjeriti i Kustošija protiv BSK Bijelo Brdo. Pobjednika tog susreta čeka okršaj protiv Gorice, koja se izvukla u šesnaestini finala protiv Uskoka.

Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Inače, svoje su utakmice prošlog tjedna odigrali nogometaši Dinama i Hajduka. Splitski klub u osmini finala gostovat će kod Slavonije u Požegi, a Dinamo ide u goste Vukovaru.

Parovi osmine finala

- Karlovac - Vrbovec/Rijeka

- Vukovar 1991 - Dinamo

- Slavonija Požega - Hajduk

- Mladost Ždralovi - Slaven Belupo

- Kustošija/BSK Bijelo Brdo - Gorica

- Rudeš - Segesta

- Varaždin - Lokomotiva

- Istra 1961 - Neretva