Unatoč prolasku, Karlovčani još uvijek ne znaju protivnika u idućoj fazi. Ipak, zbog formata Kupa, jasno je kako će momčadi Igora Pamića idući protivnik biti pobjednik utakmice Vrbovec - Rijeka
Prošao Pamićev Karlovac: Evo parova osmine finala Kupa
U utorak se odigrala jedna utakmica šesnaestine finala Hrvatskog kupa. Drugoligaš Karlovac postao je 14. klub u osmini finala pobjedom nad trećeligašem Bjelovarom (2-0) koji je igrao na domaćem terenu. Strijelci su bili Fran Žilinski i Luka Kapulica u 41. i 59. minuti.
Unatoč prolasku, Karlovčani još uvijek ne znaju protivnika u idućoj fazi. Ipak, zbog formata Kupa, jasno je kako će momčadi Igora Pamića idući protivnik biti pobjednik utakmice Vrbovec - Rijeka, koja je na rasporedu u srijedu, kada će snage odmjeriti i Kustošija protiv BSK Bijelo Brdo. Pobjednika tog susreta čeka okršaj protiv Gorice, koja se izvukla u šesnaestini finala protiv Uskoka.
Inače, svoje su utakmice prošlog tjedna odigrali nogometaši Dinama i Hajduka. Splitski klub u osmini finala gostovat će kod Slavonije u Požegi, a Dinamo ide u goste Vukovaru.
Parovi osmine finala
- Karlovac - Vrbovec/Rijeka
- Vukovar 1991 - Dinamo
- Slavonija Požega - Hajduk
- Mladost Ždralovi - Slaven Belupo
- Kustošija/BSK Bijelo Brdo - Gorica
- Rudeš - Segesta
- Varaždin - Lokomotiva
- Istra 1961 - Neretva
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+