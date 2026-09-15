Obavijesti

Sport

Komentari 0
JOŠ DVIJE UTAKMICE

Prošao Pamićev Karlovac: Evo parova osmine finala Kupa

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Prošao Pamićev Karlovac: Evo parova osmine finala Kupa
Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Unatoč prolasku, Karlovčani još uvijek ne znaju protivnika u idućoj fazi. Ipak, zbog formata Kupa, jasno je kako će momčadi Igora Pamića idući protivnik biti pobjednik utakmice Vrbovec - Rijeka

Admiral

U utorak se odigrala jedna utakmica šesnaestine finala Hrvatskog kupa. Drugoligaš Karlovac postao je 14. klub u osmini finala pobjedom nad trećeligašem Bjelovarom (2-0) koji je igrao na domaćem terenu. Strijelci su bili Fran Žilinski i Luka Kapulica u 41. i 59. minuti.

Unatoč prolasku, Karlovčani još uvijek ne znaju protivnika u idućoj fazi. Ipak, zbog formata Kupa, jasno je kako će momčadi Igora Pamića idući protivnik biti pobjednik utakmice Vrbovec - Rijeka, koja je na rasporedu u srijedu, kada će snage odmjeriti i Kustošija protiv BSK Bijelo Brdo. Pobjednika tog susreta čeka okršaj protiv Gorice, koja se izvukla u šesnaestini finala protiv Uskoka.

Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Inače, svoje su utakmice prošlog tjedna odigrali nogometaši Dinama i Hajduka. Splitski klub u osmini finala gostovat će kod Slavonije u Požegi, a Dinamo ide u goste Vukovaru.

Parovi osmine finala

- Karlovac - Vrbovec/Rijeka
- Vukovar 1991 - Dinamo
- Slavonija Požega - Hajduk
- Mladost Ždralovi - Slaven Belupo
- Kustošija/BSK Bijelo Brdo - Gorica
- Rudeš - Segesta
- Varaždin - Lokomotiva
- Istra 1961 - Neretva

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?
STIGAO JE NOVI

FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?

Od sitnih kvadratića u povijesnoj utakmici protiv SAD-a na Maksimiru, potom velikih, pa do modernizirane verzije kvadratića. Crveno-bijela polja čine hrvatski dres najprepoznatljivijim na svijetu, a kvadratići dominiraju i na najnovijoj garnituri, prvoj u suradnji s Adidasom
Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...
VEZNJAK MILANA

Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...

Modrić je pod kritikama nakon remija s Lazijom, ali talijanski novinar Pellegatti ga brani i krivnju prebacuje na momčad i Amorima; bez kretanja nema ni igre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026