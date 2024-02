Prosinečki izbornik Crne Gore! Opet su doveli Hrvata na klupu

Kako piše RTCG, Izvršni odbor Nogometnog Saveza Crne Gore odlučio je da je Robert Prosinečki (55) novi izbornik njihove reprezentacije. Debi na klupi reprezentacije trebao bi imati 21. ožujka na prijateljskoj utakmici protiv Bjelorusije u turskoj Antalyi.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Podsjetimo, posljednji angažman Prosinečkog trajao je do rujna prošle godine kad je završio epizodu u Rudešu nakon tri mjeseca. Legendarni hrvatski reprezentativac spominjao se kao jedan od kandidata za izbornika Gane, ali na kraju je završio u susjedstvu.

Valja istaknuti kako je predsjednik crnogorskog Nogometnog saveza njegov bivši suigrač iz Zvezde Dejan Savičević (57) koji je bio na čelu saveza kad je crnogorsku reprezentaciju od 2010. do 2011. vodio Zlatko Cico Kranjčar te je upravo on bio taj koji je 'potjerao' Kranjčar. Treći je to izbornički posao Prosinečkog, a prije toga je vodio Azerbajdžan te Bosnu i Hercegovinu.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Crnogorci su bez izbornika još od početka prosinca kad su sporazumno raskinuli ugovor s Miodragom Radulovićem nakon što nije uspio odvesti nacionalnu selekciju na europsko prvenstvo ni izboriti play-off.