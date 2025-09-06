Obavijesti

Sport

Komentari 3
IZGUBILI OD ČEŠKE

Prosinečki nakon novog poraza: Nikako da nas krene, ali ja ne mogu zamjeriti ni jednom igraču

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Prosinečki nakon novog poraza: Nikako da nas krene, ali ja ne mogu zamjeriti ni jednom igraču
Foto: R.R.

Treba pronaći motivaciju protiv Hrvatske. To je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu i to treba biti dovoljan motiv da izgledamo dobro na terenu i da svatko da sve od sebe, rekao je Prosinečki

Nogometna reprezentacija Crne Gore izgubila je 2-0 na domaćem terenu od Češke i sada joj treba čudo ako se želi plasirati na Mundijal. Izabranici Roberta Prosinečkog nisu odigrali dobru utakmicu, a Červ i Černy donijeli su Češkoj važna tri boda i ostanak na vrhu skupine L. Crna Gora u sljedećoj utakmici gostuje na Maksimiru gdje je joj neće ni malo biti lagano. Poraz od Češke te Hrvatsku komentirao je Prosinečki, a konferenciju je prenio portal Pobjeda.me.

Podgorica: Utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., Crna Gora - Češka
Foto: R.R.

- Katastrofa, ali ne mogu zamjeriti nijednom igraču, svi su dali sve od sebe. Borili su se, pokušavali, htjeli, na kraju nismo uspjeli. Primili smo gol u trećoj minuti nakon auta, poslije stizali rezultat - rekao je Prosinečki na konferenciji za medije pa objasnio zašto primaju golove na početku utakmice:

- Tu je riječ o koncentraciji. Njihov igrač puca sa 18 metara i pogodi u rašlje. Tek što počne utakmica mi smo u zaostatku. Ali igrači su potom bili dobri, taktički i trkački, imali smo puno šansi, pritiskali, ali u završnici smo mogli bolje reagirati. U završnici smo svi krenuli naprijed u namjeri da zabijemo, a Češka je to iskoristila i otišla na 2-0.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Montenegro v Czech Republic
Foto: STEVO VASILJEVIC/REUTERS

Komentirao je i nekoliko šansi na utakmici, a onda se osvrnuo na utakmicu s Hrvatskom.

- Dolazili smo u dobre prilike preko bokova, ali nešto je nedostajalo. Na primjer, Jovetić onakvu šansu inače zabija, Bulatović je pogodio prečku, Česima bi to ušlo. Pa ona šansa Camaja, da je zabio imali bismo vremena za preokret. Mugoša je izblokiran i iz toga smo primili drugi gol. Ne ide nas, uz sve ostalo - naveo je Prosinečki pa dodao:

- Treba pronaći motivaciju protiv Hrvatske. To je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu i to treba biti dovoljan motiv da izgledamo dobro na terenu i da svatko da sve od sebe.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
VIDEO Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju!
KRAMARIĆ ZABIO ZA TROBOD

VIDEO Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju!

Na ljestvici skupine vodi Češka koja ima 12 bodova nakon pet utakmica. Hrvatska je druga s devet bodova iz tri utakmice, dok Crna Gora ima šest bodova u pet susreta
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025