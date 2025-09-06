Prosinečki nakon novog poraza: Nikako da nas krene, ali ja ne mogu zamjeriti ni jednom igraču

Nogometna reprezentacija Crne Gore izgubila je 2-0 na domaćem terenu od Češke i sada joj treba čudo ako se želi plasirati na Mundijal. Izabranici Roberta Prosinečkog nisu odigrali dobru utakmicu, a Červ i Černy donijeli su Češkoj važna tri boda i ostanak na vrhu skupine L. Crna Gora u sljedećoj utakmici gostuje na Maksimiru gdje je joj neće ni malo biti lagano. Poraz od Češke te Hrvatsku komentirao je Prosinečki, a konferenciju je prenio portal Pobjeda.me.

Foto: R.R.

- Katastrofa, ali ne mogu zamjeriti nijednom igraču, svi su dali sve od sebe. Borili su se, pokušavali, htjeli, na kraju nismo uspjeli. Primili smo gol u trećoj minuti nakon auta, poslije stizali rezultat - rekao je Prosinečki na konferenciji za medije pa objasnio zašto primaju golove na početku utakmice:

- Tu je riječ o koncentraciji. Njihov igrač puca sa 18 metara i pogodi u rašlje. Tek što počne utakmica mi smo u zaostatku. Ali igrači su potom bili dobri, taktički i trkački, imali smo puno šansi, pritiskali, ali u završnici smo mogli bolje reagirati. U završnici smo svi krenuli naprijed u namjeri da zabijemo, a Češka je to iskoristila i otišla na 2-0.

Foto: STEVO VASILJEVIC/REUTERS

Komentirao je i nekoliko šansi na utakmici, a onda se osvrnuo na utakmicu s Hrvatskom.

- Dolazili smo u dobre prilike preko bokova, ali nešto je nedostajalo. Na primjer, Jovetić onakvu šansu inače zabija, Bulatović je pogodio prečku, Česima bi to ušlo. Pa ona šansa Camaja, da je zabio imali bismo vremena za preokret. Mugoša je izblokiran i iz toga smo primili drugi gol. Ne ide nas, uz sve ostalo - naveo je Prosinečki pa dodao:

- Treba pronaći motivaciju protiv Hrvatske. To je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu i to treba biti dovoljan motiv da izgledamo dobro na terenu i da svatko da sve od sebe.

