Prosinečki objavio popis Crne Gore za susret protiv Hrvatske

Piše Zdravko Barišić,
Čeka nas najvažnija utakmica u ovom kvalifikacijskom ciklusu, duel koji će za nas biti odlučujući. Znamo koliko je važna utakmica s Češkom i svjesni smo da je pobjeda jedini rezultat koji nam odgovara, rekao je crnogorski izbornik

Crna Gora je u prva tri kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo osvojila šest bodova, a u rujnu ju čekaju dvije utakmice. Domaća utakmica protiv Češke pa potom i gostovanje na Maksimiru protiv Hrvatske.

Izbornik Robert Prosinečki objavio je popis igrača za ta dva dvoboja. Igrač Atalante Nikola Krstović, kapetan Stefan Jovetić, Stefan Savić i Adam Marušić najveće su uzdanice reprezentacije, a legendarni Žuti prvi put je na popis uvrstio i krilnog igrača Lokomotive Dušana Vukovića (23). Susret protiv Češke igra se 5. rujna u Podgorici, a Prosinečki sa svojom reprezentacijom tri dana kasnije stiže u Zagreb.

Wales v Montenegro - UEFA Nations League - Group B4 - Cardiff City Stadium
- Čeka nas najvažnija utakmica u ovom kvalifikacijskom ciklusu, duel koji će za nas biti odlučujući. Znamo koliko je važna utakmica s Češkom i svjesni smo da je pobjeda jedini rezultat koji nam odgovara. Nismo uspjeli ostvariti željeni rezultat u prvom duelu s njima. Bili smo ispod svoje razine što je protivnik iskoristio i došao do tri boda. U duelu pred našim navijačima dat ćemo sve od sebe da popravimo dojam i ostvarimo pobjedu koja nam je potrebna. Pozvani igrači su spremni i imaju kvalitetu da odgovore na sve zadatke koje nosi duel s Češkom i siguran sam da će, uz maksimalnu motivaciju i koncentraciju, uspjeti razveseliti sve naše navijače - poručio je Prosinečki.

Popis Crne gore za kvalifikacijske utakmice protiv Češke i Hrvatske:

Golmani: Danijel Petković (Liepaja, Latvija), Igor Nikić (Mirandes, Španjolska), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija).

Obrana: Stefan Savić (Trabzonspor, Turska), Adam Marušić (Lazio, Italija), Risto Radunović (FCSB, Rumunjska), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Tobol, Kazahstan), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Nikola Šipčić (Ateras, Cipar), Slobodan Rubežić (Korona Kielce, Poljska).

Vezni red: Marko Janković (Qarabag, Azerbajdžan), Marko Bakić (Persepolis, Iran), Driton Camaj (Astana, Kazahstan), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Edvin Kuč (Neftçi, Azerbajdžan), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Vasilije Adžić (Juventus, Italija), Andrija Bulatović (Lens, Francuska).

Napad: Stevan Jovetić (Omonia, Cipar), Stefan Mugoša (Incheon United, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Andrija Radulović (Rapid Beč, Austrija) i Dušan Vuković (Lokomotiva Zagreb, Hrvatska).

