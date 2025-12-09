Prosinečki preuzima 104. reprezentaciju svijeta?

Nakon što je u rujnu napustio klupu crnogorske reprezentacije, Robert Prosinečki (55) nije dugo mirovao. Jedna od najvećih legendi hrvatskog nogometa ponovno je u akciji, a nova destinacija mogla bi biti poprilično egzotična. Veliki Žuti predvodio je hrvatsku delegaciju na sastanku u Kirgistanu, gdje se s tamošnjim nogometnim savezom razgovaralo o budućoj suradnji i, što je najvažnije, o izboru novog izbornika njihove nacionalne vrste.

Vijest je potvrdio sam Nogometni savez Kirgistana (KFF) službenom objavom na društvenim mrežama, čime su glasine dobile i službenu potvrdu. Iako još nije jasno hoće li upravo Prosinečki sjesti na vruću klupu, njegov dolazak u Biškek, glavni grad ove srednjoazijske države, izazvao je ogroman interes.

Sastanak na vrhu u Biškeku

Hrvatska delegacija stigla je u Kirgistan u jakom sastavu. Uz Roberta Prosinečkog, na sastanku su bili i njegovi suradnici Štefan Dovina, Franjo Herceg, Brane Golubić, Gordan Ciprić i Zoran Terzić. S druge strane stola sjedili su najviši dužnosnici KFF-a: prvi potpredsjednik Nurdin Bukuev, glavni tajnik Mederbek Sydykov i tehnički direktor Dainis Kazakevičs.

Iz kirgiškog saveza poručili su kako je sastanak bio iznimno plodonosan te su objavili detalje razgovora.

- Vodstvo organizacije održalo je sastanak s delegacijom iz Hrvatske. U sastavu delegacije bio je i legendarni europski nogometaš i trener Robert Prosinečki. Tijekom sastanka strane su razgovarale o mogućnostima međusobne suradnje, o radu nacionalnih i drugih reprezentacija, razmjeni iskustava, razvoju trenerskog kadra te o drugim zajedničkim projektima - stoji u priopćenju.

Ključni dio objave odnosio se na pitanje koje najviše zanima tamošnju javnost.

- Razmatrano je i pitanje izbora novog izbornika kirgiške nacionalne reprezentacije. Hrvatska strana iznijela je svoje prijedloge i moguće oblike suradnje u tom pogledu. Sastanak je protekao u konstruktivnom ozračju i postao važan korak u jačanju međunarodnih veza KFF-a s europskim zemljama - zaključili su iz saveza.

Tko je zapravo kandidat: Žuti ili njegov pomoćnik?

Iako je dolazak Prosinečkog glavna vijest, lokalni mediji nagađaju kako bi izborničku poziciju zapravo mogao preuzeti njegov dugogodišnji i odani pomoćnik, Gordan Ciprić. On je bio neizostavan dio stožera Prosinečkog u svim njegovim dosadašnjim angažmanima, od Azerbajdžana i Bosne i Hercegovine pa sve do Crne Gore.

Moguće je da Prosinečki preuzme neku vrstu savjetničke ili nadzorne uloge, dok bi Ciprić vodio momčad na terenu. Takav model suradnje nije neuobičajen, a hrvatska delegacija očito je predstavila nekoliko različitih opcija. Tko god preuzme kormilo, čeka ga velik posao.

Novi izazov nakon Crne Gore

Kirgistan se trenutno nalazi na 104. mjestu FIFA-ine ljestvice i predstavlja pravi trenerski izazov. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine zaustavljeni su u trećoj fazi. U svojoj kvalifikacijskoj skupini završili su kao peti od šest momčadi, s osam osvojenih bodova, iza nogometnih sila poput Irana, Uzbekistana, UAE-a i Katara, a ispred Sjeverne Koreje.

Za Prosinečkog bi ovo bio četvrti izbornički posao, nakon što je s promjenjivim uspjehom vodio Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu, koju je doveo na korak do plasmana na Euro, te naposljetku Crnu Goru. Posao u Podgorici napustio je u rujnu nakon niza lošijih rezultata.

Čini se da je Žuti spreman za novu avanturu, a Azija se nameće kao logičan izbor. Hoće li osobno preuzeti reprezentaciju ili će priliku dobiti njegov vjerni suradnik, trebali bismo saznati uskoro.