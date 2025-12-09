Obavijesti

Sport

Komentari 2
NOVI IZAZOV

Prosinečki preuzima 104. reprezentaciju svijeta?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Prosinečki preuzima 104. reprezentaciju svijeta?
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Razmatrano je i pitanje izbora novog izbornika kirgiške nacionalne reprezentacije. Hrvatska strana iznijela je svoje prijedloge i moguće oblike suradnje u tom pogledu, objavio je nogometni savez Kirgistana

Nakon što je u rujnu napustio klupu crnogorske reprezentacije, Robert Prosinečki (55) nije dugo mirovao. Jedna od najvećih legendi hrvatskog nogometa ponovno je u akciji, a nova destinacija mogla bi biti poprilično egzotična. Veliki Žuti predvodio je hrvatsku delegaciju na sastanku u Kirgistanu, gdje se s tamošnjim nogometnim savezom razgovaralo o budućoj suradnji i, što je najvažnije, o izboru novog izbornika njihove nacionalne vrste.

Pokretanje videa...

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Vijest je potvrdio sam Nogometni savez Kirgistana (KFF) službenom objavom na društvenim mrežama, čime su glasine dobile i službenu potvrdu. Iako još nije jasno hoće li upravo Prosinečki sjesti na vruću klupu, njegov dolazak u Biškek, glavni grad ove srednjoazijske države, izazvao je ogroman interes.

Sastanak na vrhu u Biškeku

Hrvatska delegacija stigla je u Kirgistan u jakom sastavu. Uz Roberta Prosinečkog, na sastanku su bili i njegovi suradnici Štefan Dovina, Franjo Herceg, Brane Golubić, Gordan Ciprić i Zoran Terzić. S druge strane stola sjedili su najviši dužnosnici KFF-a: prvi potpredsjednik Nurdin Bukuev, glavni tajnik Mederbek Sydykov i tehnički direktor Dainis Kazakevičs.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Iz kirgiškog saveza poručili su kako je sastanak bio iznimno plodonosan te su objavili detalje razgovora.

- Vodstvo organizacije održalo je sastanak s delegacijom iz Hrvatske. U sastavu delegacije bio je i legendarni europski nogometaš i trener Robert Prosinečki. Tijekom sastanka strane su razgovarale o mogućnostima međusobne suradnje, o radu nacionalnih i drugih reprezentacija, razmjeni iskustava, razvoju trenerskog kadra te o drugim zajedničkim projektima - stoji u priopćenju.

Ključni dio objave odnosio se na pitanje koje najviše zanima tamošnju javnost.

- Razmatrano je i pitanje izbora novog izbornika kirgiške nacionalne reprezentacije. Hrvatska strana iznijela je svoje prijedloge i moguće oblike suradnje u tom pogledu. Sastanak je protekao u konstruktivnom ozračju i postao važan korak u jačanju međunarodnih veza KFF-a s europskim zemljama - zaključili su iz saveza.

Tko je zapravo kandidat: Žuti ili njegov pomoćnik?

Iako je dolazak Prosinečkog glavna vijest, lokalni mediji nagađaju kako bi izborničku poziciju zapravo mogao preuzeti njegov dugogodišnji i odani pomoćnik, Gordan Ciprić. On je bio neizostavan dio stožera Prosinečkog u svim njegovim dosadašnjim angažmanima, od Azerbajdžana i Bosne i Hercegovine pa sve do Crne Gore.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Moguće je da Prosinečki preuzme neku vrstu savjetničke ili nadzorne uloge, dok bi Ciprić vodio momčad na terenu. Takav model suradnje nije neuobičajen, a hrvatska delegacija očito je predstavila nekoliko različitih opcija. Tko god preuzme kormilo, čeka ga velik posao.

Novi izazov nakon Crne Gore

Kirgistan se trenutno nalazi na 104. mjestu FIFA-ine ljestvice i predstavlja pravi trenerski izazov. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine zaustavljeni su u trećoj fazi. U svojoj kvalifikacijskoj skupini završili su kao peti od šest momčadi, s osam osvojenih bodova, iza nogometnih sila poput Irana, Uzbekistana, UAE-a i Katara, a ispred Sjeverne Koreje.

Za Prosinečkog bi ovo bio četvrti izbornički posao, nakon što je s promjenjivim uspjehom vodio Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu, koju je doveo na korak do plasmana na Euro, te naposljetku Crnu Goru. Posao u Podgorici napustio je u rujnu nakon niza lošijih rezultata.

Čini se da je Žuti spreman za novu avanturu, a Azija se nameće kao logičan izbor. Hoće li osobno preuzeti reprezentaciju ili će priliku dobiti njegov vjerni suradnik, trebali bismo saznati uskoro.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom
Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'
NAJVEĆI TRENUTAK KARIJERE

Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'

Luka Modrić otkriva kako je saznao da je osvojio Zlatnu loptu, dok je mislio da će nagradu uzeti Messi ili Ronaldo. Njegova nevjerojatna sezona s Realom i reprezentacijom očarala je sve
DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!
DAO JE RIJEČ

DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!

Kao što su prva pisala 24sata, hrvatska reprezentativna 'jedinica' sve je dogovorila s Dinamom, odnosno dala riječ Zvonimiru Bobanu da će se vratiti u klub u kojem je bio kapetan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025