Prosinečki se vratio u Maksimir. Evo što kaže pred sraz s Dalićem

Crna Gora nakon sjajnog mini-ciklusa u ožujku i dvije startne pobjede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo upropastila je šanse za plasman na Mundijal 2026. dvama porazima od Češke pa joj je utakmica protiv Hrvatske na Maksimiru (ponedjeljak, 20.45, Nova TV) zadnji vlak da se vrati u borbu barem za dodatne kvalifikacije. "Vatreni" si prosipanje bodova, u kontekstu borbe za izravan plasman s Česima, koji bježe tri boda, i lova na prvu jakosnu skupinu u ždrijebu završnog turnira, ne smiju dopustiti.

Robert Prosinečki učinit će sve da pomrsi račune nogometnoj velesili kao što je to napravio s Azerbajdžanom Niki Kovaču u borbi za Euro 2016., kad je remijem u Bakuu otvorio vrata njegovoj smjeni nekoliko dana poslije. Ovaj put dolazi na svoj nekadašnji dom, gdje je imao sjajne dane kao igrač Dinama, ali u potpuno drugačijoj, podređenoj ulozi.

Što kaže "Veliki Žuti" prije sraza s Hrvatskom pratimo u konferenciji za medije od 18.45.