Prosinečki stoji Hrvatskoj na putu do SP-a. Već nam je jednom otimao bodove...

Penali su na posljednja dva SP-a postali lutrija u kojoj uvijek pobjeđuju Hrvati, ali u Ligi nacija sreća u raspucavanju okrenula nam je leđa. Nakon što smo nakon jedanaesteraca izgubili od Španjolske u finalu prije dvije godine, Francuska nas je sinoć izbacila iz četvrtfinala na Stade de Franceu.

Pokretanje videa... 00:44 Hrvatski navijači u Parizu | Video: Čitatelj 24sata

Prosuli smo prednost s Poljuda (2-0), ali činjenica jest da su nas 'tricolori' u potpunosti nadigrali i da nije bilo Dominika Livakovića, vrlo vjerojatno ne bismo dogurali niti do produžetka. Ostaje žal, previše smo se ispromašivali u raspucavanju i oprostili se od borbe za trofej, ali treba pogledati i drugu stranu medalje. Poraz od Francuza donio nam je lakšu kvalifikacijsku skupinu za Svjetsko prvenstvo.

Pariz: Francuska svladala Hrvatsku jedanaestercima i odlazi u polufinale UEFA Lige nacija | Foto: Icon Sport/PIXSELL

Naši reprezentativci vraćaju se u akciju početkom lipnja, a naši suparnici bit će Češka, Gibraltar, Farski Otoci i Crna Gora. A na klupi naših susjeda, protiv kojih nikada nismo igrali otkako su samostalna država, sjedi jedno nama itekako poznato i drago ime. A to je legendarni Robert Prosinečki (56). Crna Gora ga je angažirala prije godinu dana, no nije se proslavio u Ligi nacija gdje je njegova reprezentacija skupila pet poraza i jednu pobjedu te tako izletjela u ligu C.

Crnogorci su već započeli s kvalifikacijama za SP, pobijedili su Gibraltar (3-1), a mi ćemo protiv njih igrati 8. rujna na domaćem terenu te 17. studenog u gostima. Bit ćemo veliki favoriti jer razlika u kvaliteti je ogromna, ali morat ćemo biti i oprezni jer Prosinečki nas poznaje u dušu.

Foto: R.R.

A to je već jednom i iskoristio. Prije deset godina, kada je bio izbornik Azerbajdžana, a na našoj klupi Niko Kovač, uzeo nam je bod 3. rujna 2015. godine u Bakuu (1-1) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Luka Modrić tada je zabio jedini gol iz penala, a na Maksimiru smo ih demolirali sa 6-0. Na kraju taj kiks iz Bakua nije donio ozbiljnije posljedice, otišli smo na Euro s drugog mjesta, dok su Azeri završili na petom mjestu sa šest bodova.

Raspored Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo:

6. lipnja: Gibraltar - Hrvatska (20.45)

9. lipnja: Hrvatska - Češka (20.45)

5. rujna: Farski Otoci - Hrvatska (20.45)

8. rujna: Hrvatska - Crna Gora (20.45)

9. listopada: Češka - Hrvatska (20.45)

12. listopada: Hrvatska - Gibraltar (20.45)

14. studenoga: Hrvatska - Farski Otoci (20.45)

17. studenoga: Crna Gora - Hrvatska (20.45)