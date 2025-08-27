Obavijesti

Sport

Komentari 2
ODUŠEVIO GA JE

Prosinečki: Uvjeren sam da će Petar Sučić nadmašiti Brozovića

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Prosinečki: Uvjeren sam da će Petar Sučić nadmašiti Brozovića
Foto: Domenico Bari/IPA Sport / ipa-ag

Sučić je ono što su u Interu i tražili, kompletan veznjak reprezentativnih kvaliteta, spreman nositi igru velikog kluba. Zrelost mu je na razini igrača dosta starijeg od svojih samo 21 godinu, rekao je legendarni Žuti

Nekad Mateo Kovačić, Ivan Perišić i Marcelo Brozović, a sada Petar Sučić (21). Milanski Inter jednostavno ne može bez hrvatskih nogometaša koji su ostavili ogroman trag u klubu, a nadaju se da će isti slučaj biti i s bivšim igračem Dinama koji je na kraju sezone prošle stigao na Meazzu u transferu vrijednom 16,5 milijuna eura. Tek nekoliko utakmica bilo je  dovoljne da oduševi navijače, suigrače i trenera Christiana Chivua koji je vrlo brzo shvatio da pravog dijamanta ima u rukama.

Pokretanje videa...

Sučićev gol za oproštaj od Dinama 00:46
Sučićev gol za oproštaj od Dinama | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

U sjajnom stilu naš reprezentativac otvorio je eru u Interu. Debitirao je u Serie A od prve minute u pobjedi protiv Torina (5-0), asistirao je za drugi gol, ali još više impresionirao zrelošću, lakoćom i znanjem. Jako brzo se uklopio u momčad, pretrčao je deset km i bio konstantna opasnost za 'bikove', razigravao suigrače, ulazio iz drugog plana i Talijane podsjetio na Marcela Brozovića. 

Serie A - Inter Milan v Torino
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Hvale ga tamošnji mediji na sva zvona, a za mišljenje o Sučiću, La Gazzetta dello Sport priupitala je legendarnog Roberta Prosinečkog. 

- Sučić je ono što su u Interu i tražili, kompletan veznjak reprezentativnih kvaliteta, spreman nositi igru velikog kluba. Zrelost mu je na razini igrača dosta starijeg od svojih samo 21 godinu. Intenzitet u presingu, mirnoća s loptom, nema straha od inicijative i pokušaja udarca… Sve to pokazuje koliko je napredovao. Tehnički je vrlo potkovan i spreman za učenje, a možda je danas fizički slabiji od pojedinih kolega, ali tehniku nitko ne može nadomjestiti snagom - rekao je Žuti.

CALCIO - Serie A - Inter - FC Internazionale vs Torino FC
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Mnoge podsjeća na Marcela Brozovića, a Prosinečki smatra da može napraviti i veću karijeru od njega. 

- Petar je u fazi razvoja, fizički i mišićno još napreduje, ali uvjeren sam da može nadmašiti Brozovića. Trči bez prestanka, pokriva teren u oba smjera, zna pronaći pravi pas i već je zreo za vrhunsku razinu, ali iz nove generacije. U nogometu koji evoluira daje dozu kontinuiteta kakvu traži moderni vezni red Intera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vraća se u drugu ligu?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vraća se u drugu ligu?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Real već zakapario Baturinina suigrača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Real već zakapario Baturinina suigrača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
POLJUDSKI SLAVLJENIK

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u veljači 2021. godine nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025