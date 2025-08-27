Prosinečki: Uvjeren sam da će Petar Sučić nadmašiti Brozovića

Nekad Mateo Kovačić, Ivan Perišić i Marcelo Brozović, a sada Petar Sučić (21). Milanski Inter jednostavno ne može bez hrvatskih nogometaša koji su ostavili ogroman trag u klubu, a nadaju se da će isti slučaj biti i s bivšim igračem Dinama koji je na kraju sezone prošle stigao na Meazzu u transferu vrijednom 16,5 milijuna eura. Tek nekoliko utakmica bilo je dovoljne da oduševi navijače, suigrače i trenera Christiana Chivua koji je vrlo brzo shvatio da pravog dijamanta ima u rukama.

U sjajnom stilu naš reprezentativac otvorio je eru u Interu. Debitirao je u Serie A od prve minute u pobjedi protiv Torina (5-0), asistirao je za drugi gol, ali još više impresionirao zrelošću, lakoćom i znanjem. Jako brzo se uklopio u momčad, pretrčao je deset km i bio konstantna opasnost za 'bikove', razigravao suigrače, ulazio iz drugog plana i Talijane podsjetio na Marcela Brozovića.

Hvale ga tamošnji mediji na sva zvona, a za mišljenje o Sučiću, La Gazzetta dello Sport priupitala je legendarnog Roberta Prosinečkog.

- Sučić je ono što su u Interu i tražili, kompletan veznjak reprezentativnih kvaliteta, spreman nositi igru velikog kluba. Zrelost mu je na razini igrača dosta starijeg od svojih samo 21 godinu. Intenzitet u presingu, mirnoća s loptom, nema straha od inicijative i pokušaja udarca… Sve to pokazuje koliko je napredovao. Tehnički je vrlo potkovan i spreman za učenje, a možda je danas fizički slabiji od pojedinih kolega, ali tehniku nitko ne može nadomjestiti snagom - rekao je Žuti.

Mnoge podsjeća na Marcela Brozovića, a Prosinečki smatra da može napraviti i veću karijeru od njega.

- Petar je u fazi razvoja, fizički i mišićno još napreduje, ali uvjeren sam da može nadmašiti Brozovića. Trči bez prestanka, pokriva teren u oba smjera, zna pronaći pravi pas i već je zreo za vrhunsku razinu, ali iz nove generacije. U nogometu koji evoluira daje dozu kontinuiteta kakvu traži moderni vezni red Intera.