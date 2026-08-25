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Proslavljena talijanska skijašica opet odlazi na operaciju koljena

Piše HINA,
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Proslavljena talijanska skijašica opet odlazi na operaciju koljena
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
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Operativnom zahvatu meniska podvrgnut će se nakon što je u travnju prošle godine teško pala na talijanskom prvenstvu u Val di Fassiju

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Proslavljena talijanska alpska skijašica Federica Brignone objavila je putem društvenih mreža da prekida pripreme za novu sezonu te da će obaviti novu operaciju lijevog koljena.

Operativnom zahvatu meniska podvrgnut će se 36-godišnja Brignone nakon što je u travnju prošle godine teško pala na talijanskom prvenstvu u Val di Fassiju te je osim meniska imala dvostruki prijelom noge, a oštetila je i križne ligamente.

Premda su joj šanse za nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo početkom godine bile male Brignone se čudesno oporavila i ne samo da je nastupila na Igrama već je osvojila zlatne medalje u veleslalomu i super veleslalomu.

Bila su joj to prva zlatna olimpijska odličja nakon što je prethodno imala srebro i dvije bronce s Igara 2018. i 2022. godine. U karijeri je osvojila i dva svjetska zlata. Svjetski kup je osvajala dva puta, 2020. i 2025. godine.

Kod operacije koja slijedi liječnicima je primarni zadatak ukloniti postavljenu pločicu te temeljito očistiti lijevo koljeno.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super G
Foto: Leonhard Foeger

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