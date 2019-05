Prošle godine pretrpio srčani, a sad jedva preživio gol Moure...

Neki stariji među vama sjećaju se bivšeg engleskog reprezentativca Glenna Hoodlea (61) koji je obožavao nositi fudbalerku, legende Tottenhama koja je još nastupala za Chelsea i Monaco. Ako ne iz igračkih dana, njegovo ste ime vjerojatno procitali prošle godine. Naime, Hoodle se srušio u studiju jedne emisije, imao je srčani udar.

Hitno je operiran, a sedam mjeseci kasnije njegovo je stanje stabilno. Već snima emisije na BT Sportu, a kolega mu je bivši igrač i ikona Manchester Uniteda - Rio Ferdinand (40).

Ali kad je Brazilac Lucas Moura (26) u sudačkoj nadoknadi zabio svoj treći gol za 3-2 i prolazak protiv Ajaxa... Uf, srce Glenna Hoodlea jedva je izdržalo, a da mu bude još teže pobrinuo se Ferdinand koji ga je nehotice pogodio laktom, baš kao za vrijeme igračke karijere.

Just been sent this... 🤣🤣 think me & @GlennHoddle enjoyed that!!! Wow wow wow!!!! #UCL #Spurs #Ajax pic.twitter.com/KPXYYy0dVg