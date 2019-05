Noćna Moura srušila je Ajax! PSG ga otjerao jer je 'propao'

Kada pomislimo da nakon preokreta Liverpoola ne može bolje, dogodi nam se Tottenham! Bili su podcjenjivani, omalovažavani, nisu doveli nijednog igrača već dvije godine, no trenerski mag Mauro Pochettino čovjek je od kojeg možete očekivati neočekivano. Ostali su bez najboljeg igrača Harryja Kanea, no u njegove junačke kopačke bez kompromisa je uletio 'vječni talent' Lucas Moura.

Spursi su u epskoj završnici nakon velikog preokreta pobijedili Ajax 3-2 u Amsterdamu i prošli u finale Lige prvaka. Zadnji put su u finalu nekog europskog natjecanja bili 1984. kada su polufinalu izbacili Hajduk. Tada su ga i osvojili, a pošto je ove sezone aposlolutno sve moguće, imaju velike šanse da se okrune kraljem europskog nogometa. Kako smo jučer pisali o čudima, danas smo dobili novo čudo, amsterdamsko čudo u kojem je glavni akter bio Lucas Moura, noćna Moura za mlade Nizozemce.

Kao iz neke bajke, igrač kojeg je PSG odbacio postao je junak Pijetlova. Lucas Moura ukazao se kao iz vedra neba i usmjerio svjetla pozornice na sebe, a prije samo godinu dana govorili su mu da je propao. Kako bi rekao Drago Ćosić, nevjerojatno ljudi moji, eto što je nogomet. Od propalog igrača do čovjeka koji je srušio nevjerojatni Ajax. Želim, mogu, ja to dobivam, bio je njegov glavni moto. Kada je zabio gol za 3-2, uzeo je loptu u ruke, zaplakao i pogledao prema nebu. Bog je taj koji mu je davao snagu kroz cijeli život, a na ovaj način mu se zahvalio za sve.

Foto: MATTHEW CHILDS

Novi Marcelinho

Lucas Moura rođen je u Sao Paulu gospodnjeg dana 13. kolovoza 1992. Nogomet je počeo igrati sa šest godina u Clubu Santa Maria. Zbog vica u igri i nevjerojatne kreativnosti, Brazilci su ga odmah nazvali novim Marcelinho, legendarnim reprezentativcem Brazila, i tako mu stavili teret od dvije tone na leđa. Nekoliko godina imao je rutinu škola-trening-kuća i tako svaki dan, no njegova majka vidjela je da je to prevelika obveza za njezinog sina.

Njoj je bilo najbitnije da se posveti obrazovanju, a onda u budućnosti se posveti nogomet. No živahni Lucas se nije mogao pomiriti s tim. Njegova obitelj živjela je u teškim uvjetima u okrutnom dijelu Sao Paula gdje su ubojstva i drogiranja bila sasvim normalna stvar i najveći zadatak im je bio da svog sina usmjere na pravi put. Želja za nogometom bila je prevelika i odlučili su sina opet upisati u školu nogometa. Nastavio je nogometni put u Juventusu iz predgrađa Sao Paula, a nakon prvih velikih uspjeha, vrijeme je bilo za daljnji korak.

- Bilo je jako teško kada sam bio mlad jer je bilo puno problema sa nasiljem, bandama, oružjem, drogom - jednostavno sa kriminalom... Imam puno prijatelja koji su izabrali put kriminala. Neki od njih su u zatvorima, a neki su mrtvi. Izabrali su pogrešan put - rekao je Brazilac 2017. godine.

Život u kriminalu i strahu

Zbog nevjerojatnog talenta, brojni klubovi okružili su njega i njegovu obitelj s ponudama poput gladnih morskih pasa, no Corinthians se prikazao najuvjerljivijim i mali Lucas je svoje vještine pošao graditi u legendarni klub gdje je veliki Ronaldo završio karijeru. No, nije sve išlo prema planu, klub nije ispunjavao svoje obveze prema osjetljivom dječaku iz katoličke obitelji i sa 12 godina godina prešao je u gradskog rivala Sao Paulo.

Otišao je u njihovu akademiju koja je udaljena 20 km od glavnog grada Brazila i to je počelo razdoblje gdje se počeo razvijati kako osobno tako i igrački. Ustalio je rutinu trening-obrazovanje, a redovito je išao i u crkvu što je njegovoj majci, koja je bila velika vjernica a i dobila je ime po Gospi Fatimskoj, bilo jako bitno.

Igrao je nogomet mladi Lucas po brazilskim ligama, a onda je došao trenutak kada je sazrio i dobio je priliku da se pokaže u seniorima. U dobi od 16 godina zaigrao je za prvu momčad Sao Paula, a prvim dodirom lopte Brazilci su vidjeli o kakvom se talentu radi. Naravno, to je odmah vidio i PSG u koji su katarski šeici u to doba ukrcali silne novce s ciljem vraćanja na nogometnu kartu Europe.

Sa statistikom od 86 utakmica, 22 gola i 16 asistencija, 2013. godine oprostio se od rodnog Brazila i suznih očiju krenuo u Pariz gdje nije znao što ga očekuje. Sličnu stvar prošli su i mnogi njegovi sunarodnjaci, no oni razdvojenost od doma ih je 'ubila' i ubrzo su se vratili. No, Moura je bio drugačiji.

Došao je na velebni Park prinčeva u statusu nebrušenog dijamanta i velikog talenta još od prethodnika Ronaldinha i jako se puno očekivalo od njega. No to je ipak bio preveliki pritisak za njegova 'plaha leđa'. U prvim sezonama bio je u prvom sastavu, no razdvojenost od kuće napravila je svoje, brojni mentalni problemi i Moura je počeo padati na nogometnom planu.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Francuzi rekli da je propao

Za PSG je skupio 229 nastupa, zabio 46 golova i asistirao 49 puta, no šeici ga više nisu mogli 'smisliti'. Polako je u posljednjim sezonama padao u zaborav, a Francuzi su ga prozvali propalim igračem. U zimskom prijelaznom roku mukama je polako došao kraj i Lucasu je stigao spas u zadnji čas. Mauro Pochettino vidio je nešto u njemu i doveo ga u Spurse.

- Sao Paulo je danas gori nego prije 10 godina. Moji roditelji i braća više ne žive na istom mjestu, ali imam prijatelja i rođaka koji su ostali u starom kvartu. Kada sam u Brazilu i kada ih odem posjetiti to zna biti zaista strašno. Noću se otimaju auta. Tamo je jako teška situacija... Naravno da razmišljam o takvim stvarima. Moji roditelji danas žive u lijepoj kući, ali to je Brazil, to je Sao Paulo. Dok sam u Engleskoj uvijek razmišljam o njima zbog svih opasnosti - pričao je Lucas.

Faza adaptacije išla je jako sporo, imao je problema sa formom, ali Pochettino nije odustajao od njega. Početko ove sezone polako se dizao i pokazivao stvari zbog čega su ga i prozvali Marcelinho, Fantastična brzina i driblinzi na malom prostoru, izluđivanje protivnikih igrača i zabijanje spektakularnih golova bili su njegov forte. Ušao je napokon u svoju rutinu i postao bitan dio momčadi Maura Pochettina i odigrao 31 utakmicu u Premier ligi i zabio deset golova.

I onda je stigao uzvrat protiv Ajaxa u polufinalu Lige prvaka. Nizozemci su u prvoj utakmici pobijedili 1-0, poveli su u Amsterdamu 2-0 i mislio se da je priča gotovo. No on nije tako mislio. U 55. minuti protutnjao je poput brzog vlaka i zabio pored nemoćnog Onane, a samo četiri minute kasnije pokazao je vještinu koju je skupljao po ulicama Sao Paula. Sjajno se snašao i zabio za nadu svoje momčadi da ipak mogu proći dalje.

Foto: MATTHEW CHILDS

Trenutak slave

Minute su za Spurse išle kao brzi vlak, sve je bilo manje nade da će vidjeti finale u Madridu. A onda novo čudo. Lopta je došla do Moure i zabio je za nevjerojatno slavlje. Suze su potekle kao slapovi Krke, cijela momčad skočila mu je u zagrljaj.

Dočekao je napokon taj trenutak koji je sanjao još dok je bio dijete, a ovo je bio i pravi odgovor Francuzima koji su rekli da je propao. Pa ima li uopće boljeg načina nego zabiti hat trick i odvesti svoju momčad u finale Lige prvaka. I ne samo to, ovo su mu bili prvi golovi u nokaut fazi u 22 utakmice. I pazite onda. Čovjek odigrao poput svog idola Marcelinha, zabije tri gola kao da to radi svaki dan. Ljepša priča jednostavno ne može biti. A on je to itekako zaslužio.

- Često sam igrao nogomet na ulici. Moj san je bio da postanem fudbaler, zbog toga i nisam pošao krivim putem. Uvijek sam vjerovao da mogu ostvariti snove i pružiti bolji život svojoj porodici. Roditelji su mi pokazali koji je to pravi put... Ono čemu su me oni naučili i moj san da postanem fudbaler - to je ono što me spriječilo da krenem lošim putem, putem kriminala. Sada mi je nemoguće zamisliti da se bavim nečim drugim jer sam u svojoj glavi uvijek želio biti nogometaš - rekao je Moura nakon što je došao u London.

Foto: MATTHEW CHILDS

On je svoj san ispunio i dokazao da je sve moguće u životu. A ako u ovim polufinalima Lige prvaka nismo već i sam skužili da je sve moguće, onda nećemo nikada.

On je novi kralj Londona, novi Brazilac koji je preuzeo slavu u Tottenhamu i dokazao da nije propao. Sada može sa stilom reći PSG-u da su oni propali jer je on u finalu Lige prvaka, a oni nisu. A tko zna kada će i biti...